Beautiful anticipazioni americane: Douglas scopre che Beth è viva!

Le attuali puntate di Beautiful in onda negli USA si fanno sempre più elettrizzanti. Nuove scoperte e passi falsi porteranno all’agognata verità. In questo articolo, ci soffermeremo sulla figura del piccolo Douglas: il dolce bimbo, ancora una volta manipolato dal padre, sentirà Thomas dire che Beth è viva! Ecco a voi le anticipazioni americane della soap.

Beautiful anticipazioni trame americane: Douglas, spinto dal padre, chiede a Hope di dormire con Thomas!

Incredibile. Thomas sta toccando davvero il fondo. Non sono bastate tutte le meschinità attuate finora per avere Hope (il culmine è stato raggiunto proiettando un fantasma e facendo spaventare a morte Douglas).

Nonostante vivessero già sotto lo stesso tetto, Thomas e Hope non hanno mai raggiunto l’intimità desiderata tanto da lui quanto per niente da lei. Ora che la coppia è sposata, però, il diabolico stilista vuole “ciò che gli spetta”, in quanto marito. Insomma, la prima notte di nozze il giovane Forrester vuole consumare! E vista la reticenza della Logan, Thomas usa di nuovo il piccolo Douglas.

Come? Spiegandogli che le mamme e i papà, quando sono sposati, dormono insieme nello stesso letto. Il bambino, manipolato dal folle padre, incoraggia quindi Hope a trascorrere la notte con Thomas!

Pressured by his father, Douglas encourages Hope to spend the night with Thomas today on #BoldandBeautiful. pic.twitter.com/tRevnm15Fb — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 23, 2019

Andrà a buon fine il disgustoso intento di Thomas?

Looks like Thomas isn’t getting exactly what he wanted. #BoldandBeautiful pic.twitter.com/WDRR4OUrlQ — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 23, 2019

Alla lista degli stratagemmi utilizzati dallo stilista, ne aggiungiamo un altro: per rafforzare l’attaccamento del figlio verso Hope, Thomas fa sparire dalla sua cameretta tutte le foto di Caroline, sostituendole con quelle della nuova mamma…

Today on #BoldandBeautiful, Thomas changes out pictures of Caroline in Douglas’ room to pictures of Hope. pic.twitter.com/XmK42f1Rrl — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 16, 2019

Beautiful anticipazioni puntate americane: Douglas sente Thomas dire che Beth è viva

Thomas si crede furbo, ma anche i più furbi a volte commettono passi falsi. Con i suoi giochetti, le sue minacce, le sue bugie, e non per ultime le sue vittime, il figlio di Ridge si è fatto molti nemici. E’ convinto di tenerli tutti in pugno, ma presto farà un grave errore parlando troppo e facendosi sentire proprio da Douglas!

He made enemies, he made threats, and this week Thomas will make one critical mistake. You won’t want to miss this on #BoldandBeautiful! pic.twitter.com/PHeFm9ibD6 — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 22, 2019

Il bimbo ascolterà suo padre (in una conversazione telefonica con Flo) dire che Beth è viva e gli domanderà spiegazioni. Come se la caverà stavolta Thomas, di fronte all’innocente curiosità di suo figlio?

Ricordiamo inoltre che Liam sta indagando su Flo (ha chiesto aiuto a Wyatt), dopo che ha sentito una conversazione privata tra la Fulton e Thomas a proposito di un segreto.

La verità è vicina…