Nei mesi più caldi dell’anno, si sa, i programmi televisivi subiscono sempre delle modifiche temporanee. Anche Beautiful, che ci tiene compagnia nei pomeriggi di Canale 5, ha variato la sua programmazione. Prima riducendo il suo orario (da sette a cinque giorni), ora andando in pausa. Ma quando inizieranno le vacanze estive 2019 della longeva soap opera americana? Ecco svelata la data!

Beautiful vacanze estive 2019: per quanto tempo dovremmo fare a meno della nostra amata soap?

Anche quest’anno, nel mese di agosto, Beautiful lascerà gli schermi italiani per un pò di tempo, precisamente per 3 settimane.

Le vacanze estive della soap opera statunitense inizieranno lunedì 5 e termineranno venerdì 23 agosto. Rivedremo quindi i nostri beniamini, alle prese con nuove intricate vicende, a partire da lunedì 26 agosto.

Beautiful vacanze estive 2019, cosa ci attende dopo?

I clan Forrester, Logan e Spencer, come detto, andranno in ferie dal 5 al 23 agosto. Ma a cosa assisteremo dopo il loro ritorno?

La trama della soap riprenderà dalla causa in tribunale tra Katie e Bill, per la custodia esclusiva del figlio Will. Ridge testimonierà a favore della cognata (ricordiamo che lo stilista sta cercando di corrompere il giudice Mc Mullen, suo vecchio amico), mentre Brooke parlerà in difesa di Spencer.

Scopriremo quindi il verdetto finale della battaglia legale e ci sarà anche un episodio dai risvolti drammatici: qualcuno finirà in coma all’ospedale…

The Bold and The Beautiful, agosto 2019: niente vacanze estive per la soap in America!

Se in Italia Beautiful si concederà un periodo di pausa, negli Stati Uniti la programmazione della soap continuerà come di consueto.

Al momento i fan americani sono in trepida attesa: a fine agosto, infatti, dovrebbe finalmente concludersi la vicenda dello scambio di culle. Vicenda che tiene banco da ormai troppi mesi e che, col rinnovo del personaggio di Thomas Forrester, ha stancato e disgustato parecchi telespettatori.

Ma questo lo vedremo solo nei primi mesi del 2020…