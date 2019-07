Curiosi di sapere cosa ci riservano le anticipazioni settimanali di Beautiful? Nelle prossime puntate, in onda dal 29 luglio al 2 agosto, Katie e Thorne diventeranno marito e moglie, giusto il giorno prima dell’udienza per la custodia di Will. Inoltre, Ridge si incontrerà segretamente col giudice assegnato alla causa.

Anticipazioni Beautiful, puntate dal 29 luglio al 2 agosto 2019: Katie e Thorne si preparano alle nozze, Ridge corrompe il giudice

Dopo la proposta di matrimonio di Thorne, Katie e lo stilista decidono di sposarsi al più presto. Dando una famiglia unita al piccolo Will, infatti, la coppia avrebbe più possibilità di vincere la causa per la custodia esclusiva.

Ridge farà da testimone allo sposo mentre Brooke sarà la damigella d’onore della sposa.

Bill, furioso per la notizia delle nozze fra la ex e il Forrester, si prepara alla battaglia legale, deciso a non perdere suo figlio. Nel frattempo, Ridge vuole dare una mano a Katie e Thorne ad ottenere la custodia (in realtà, solo per vendetta nei confronti di Spencer), così contatta il giudice, che si rivela essere un suo amico di vecchia data, Craig McMuller!

I due si incontrano segretamente e lo stilista tenta di corrompere il giudice: in passato, Ridge aveva finanziato gli studi in legge di Craig, che è quindi in debito di un favore. Così Ridge gli chiede di emettere un verdetto a favore di Katie e Thorne.

Katie e Will si preparano emozionati per la cerimonia.

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 29 luglio: Katie e Thorne si sposano, l’udienza ha inizio

E’ arrivato il grande giorno. Il matrimonio si svolge a casa di Eric e l’officiante è come sempre Carter, che porge gli anelli a Thorne. Gli sposi si scambiano le fedi e le promesse nuziali, diventando marito e moglie.

Alla cerimonia sono presenti anche Donna (sorella di Katie e Brooke) e Bridget (nipote di Katie, figlia maggiore di Brooke), le cui rispettive attrici Jennifer Gareis e Ashley Jones fanno ormai ritorno a Beautiful esclusivamente per feste e nozze in famiglia.

Alla Spencer Publications, Bill dichiara a Justin di essere arrabbiatissimo ma che non si arrenderà e che si prenderà cura del figlio minore, ad ogni costo.

Terminato il matrimonio, Katie e Thorne trascorrono la loro prima serata insieme da sposati. Il giorno successivo avrà inizio l’udienza per la custodia esclusiva di Will.

L’appuntamento con Beautiful è come sempre dal lunedì al venerdì alle 13.40 su Canale 5!