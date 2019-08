Mentre Beautiful era assente dagli schermi italiani (tornerà proprio oggi 26 agosto, dopo tre settimane di vacanza), negli USA ha proseguito senza sosta. La sua messa in onda giornaliera ha raggiunto l’apice di ascolti con la scoperta, da parte di Liam e Hope, dello scambio di culle. Un lieto fine per la coppia, finalmente riunita alla loro piccola Beth creduta morta. Ma sicuramente non per Thomas, sempre più fuori controllo, che se la prenderà col figlio Douglas! Ecco cosa svelano le anticipazioni americane della soap.

Beautiful anticipazioni trame americane: Hope chiede aiuto a Justin

Dopo la scoperta della verità su sua figlia, e dopo aver appreso la vera natura di Thomas (che sapeva che Beth fosse viva), Hope torna con Liam. La Logan chiede aiuto a Justin, braccio destro di Bill, avviando le pratiche per annullare il matrimonio col Forrester e l’adozione di “Phoebe” da parte di Steffy.

Justin steps in to help Hope annul her marriage and "undo" Phoebe's adoption. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/7Ywzx5aOXL #BoldandBeautiful pic.twitter.com/lyhsxXihgg — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 20, 2019

Ovviamente, quando Thomas viene a conoscenza delle intenzioni della moglie, non la prende affatto bene. Lo stilista si mette in contatto telefonico con Hope, ma la ragazza, che non vuole più saperne di lui, gli risponde con fermezza.

Beautiful anticipazioni puntate americane: Thomas si fa portare Douglas nel suo rifugio e lo incolpa di tutto

Thomas, che si è nascosto grazie a Vincent dopo la fuga in elicottero, va su tutte le furie dopo aver scoperto che Hope vuole lasciarlo per tornare con Liam.

Il primogenito di Ridge e Taylor ritiene colpevole di tutto il figlio Douglas, che ha svelato la verità su Beth nonostante il suo divieto. Così chiama Amelia, la tata assunta da Steffy per occuparsi di Kelly (e Phoebe), convincendola a portargli il bambino.

Having convinced Amelia to bring Douglas to him, Thomas hurls angry accusations at his son. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/pBbNzzkhQM #BoldandBeautiful pic.twitter.com/H157Pqi8OA — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 22, 2019

Una volta solo col figlio, Thomas lo accusa di aver rovinato il suo matrimonio con Hope. Il piccolo, capendo quanto sia arrabbiato suo padre, comincia ad aver paura di lui…

Today on #BoldandBeautiful, Douglas fears for his life when he realizes how angry his father is at him. pic.twitter.com/mEZ8EG5nn6 — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 23, 2019

Ma un tragico (e giusto?) destino è dietro l’angolo per il rampollo Forrester!