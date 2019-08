Beautiful anticipazioni americane: Steffy distrutta, Ridge chiama la polizia

Si è parlato finora della felicità di Hope e Liam, che hanno ritrovato la loro piccola Beth. Cosa ne è invece di Steffy, che si è vista strappare dalle braccia la bimba che ha cresciuto come sua figlia? La ragazza è disperata e farà preoccupare il padre Ridge, impegnato nella ricerca di chi ha causato tutto quel dolore: Reese Buckingham! Ecco le anticipazioni americane di Beautiful.

Beautiful anticipazioni trame americane: la reazione di Steffy dopo la perdita di Phoebe/Beth

Se da una parte la scioccante scoperta dello scambio di culle ha riportato il sorriso sulle labbra di Hope, dall’altra getterà nella disperazione la povera Steffy.

So many emotions on #BoldandBeautiful right now. Tweet us an emoji of how you’re feeling. pic.twitter.com/rKW0hJviuz — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 8, 2019

Incredula dopo il racconto di Liam, la figlia di Ridge pregherà la coppia di non portarle via la “sua” bambina, poichè è lei che l’ha cresciuta e Phoebe soffrirebbe lontana dalla “sua mamma”. Naturalmente, essendo la madre biologica di Beth e avendo sofferto per così tanto tempo, Hope non cederà alle lacrime di Steffy e porterà via la figlioletta.

Non dimentichiamo poi che il contratto di adozione firmato da Flo non ha validità, poichè fasullo.

Prima di lasciare la casa sulla scogliera, Hope rassicurerà Steffy dicendole che farà sempre parte della vita di Beth. Sarà dura, ma Steffy capirà che è giusto così: la bambina che ha chiamato come la defunta gemella e adottata per dare una sorellina a Kelly, deve tornare dalla sua vera mamma.

Momenti davvero strazianti per i fan di Beautiful, felici che si sia risolta la vicenda dello scambio di neonate ma amareggiati per il triste destino toccato a Steffy.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Ridge infuriato con Flo e Reese, partono le ricerche del medico

Accanto a Steffy ci sarà suo padre.

Today on #BoldandBeautiful, Steffy becomes distraught when she realizes Phoebe is being taken away from her. pic.twitter.com/rrNwtYJ7jg — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 12, 2019

Ridge sarà molto addolorato nel vedere la figlia stare così male e allo stesso tempo sarà molto preoccupato quando saprà che il suo primogenito Thomas era da poco a conoscenza del segreto ma lo ha taciuto per i suoi scopi personali.

Il marito di Brooke, una volta saputi tutti i dettagli della drammatica vicenda dello scambio di culle, allerterà la polizia. Tornerà così in scena il detective Sanchez (che aveva seguito il caso del tentato omicidio di Bill Spencer), a partire dall’episodio del 19 agosto.

Sanchez si metterà alla ricerca di Reese Buckingham, il medico che ha fatto credere a Hope che la sua bimba non fosse sopravvissuta al parto, per poi darla in adozione all’ignara Steffy e fuggire coi soldi.

Non solo. Ridge vorrà vedere anche Flo dietro le sbarre, poichè la Fulton, fingendosi la madre biologica di Phoebe/Beth, si è resa complice del reato e ha rovinato la vita sia di Hope e Liam sia di Steffy.

A nulla serviranno le spiegazioni di Flo, invischiata nel piano del dottore e abbandonata dallo stesso, nè quelle di Zoe in difesa del padre. Shauna interverrà per motivare le ragioni della figlia. Rivelando la verità, Flo avrebbe perso tutto: l’appartenenza ad una famiglia (i Logan) di cui ignorava l’esistenza ed un amore (Wyatt) appena ritrovato.

Ma a quanto pare Ridge sarà determinato a far arrestare la cugina di Hope e, a causa di questo, Shauna avrà un duro scontro con tutte e tre le sorelle Logan.