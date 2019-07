Ci siamo! Finalmente Hope e Liam verranno a sapere la verità sulla loro piccola Beth! Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano un risvolto decisivo per la drammatica vicenda dello scambio di culle. Anche grazie a Douglas, figlio dell’instabile Thomas, la ex coppia scoprirà che la bimba è viva.

Beautiful anticipazioni americane: Liam continua a mettere insieme i tasselli del puzzle

Liam ha iniziato a indagare, dopo aver ascoltato una conversazione privata tra Thomas e Flo in cui lo stilista minacciava la Fulton a proposito di un segreto.

Il giovane Spencer ha così chiesto aiuto al fratello Wyatt, fidanzato di Flo. Non solo: dopo aver consultato i documenti della piccola Phoebe, si è fatto raccontare da Steffy come è avvenuta l’adozione lampo della piccola.

Today on #BoldandBeautiful, Liam has Steffy tell him the story of Phoebe after she finds him looking at her adoption papers. pic.twitter.com/3pOkX2YtTF — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 25, 2019

Piano piano, tutti i pezzi del puzzle stanno andando al loro posto…

Beautiful anticipazioni trame americane: Douglas dice a Hope che Beth è viva

Come sapete, Douglas ha sentito suo padre Thomas dire che Beth è viva. Lo stilista era al telefono con Flo e le stava ancora intimando di mantenere il segreto, con minacce sempre più pesanti. La ragazza, spaventata sia per la sua vita sia per quella di Hope, confiderà le sue paure alla madre Shauna.

Thomas si sta dimostrando sempre più pericoloso e aggressivo. Lo sarà anche nei confronti del suo bambino, al quale ordinerà di non pronunciare più quella frase (“Beth è viva”) afferrandolo con forza per un braccio. Ma qualcuno starà osservando la scena: si tratta di Liam!

Il piccolo Douglas, nonostante i tentativi di depistaggio e le minacce del padre, dirà a Hope che Beth non è morta, scioccando la sua nuova mamma (ricordiamo che la Logan è ora moglie di Thomas). Ecco il video della verità!

It’s the moment everyone has hoped for, and it is EPIC! 💥 You won’t want to miss a minute this week on #BoldandBeautiful. pic.twitter.com/2scSJWW60y — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 28, 2019

Beautiful anticipazioni puntate americane: Flo confessa, Liam e Wyatt basiti e infuriati

La consapevolezza della pericolosità di Thomas farà vuotare il sacco a Flo.

La ragazza di Las Vegas, alle domande di Wyatt aveva risposto rivelando un pò troppo del suo passato, per poi riprendersi accampando qualche scusa. Ma quando le sorelle Logan le riveleranno alcuni trascorsi di Thomas, la Fulton deciderà di confessare la verità al fidanzato e a Liam.

I due fratelli rimarrano esterrefatti dalle dichiarazioni della ragazza. Ovviamente il più arrabbiato sarà Liam, che per tanti mesi ha creduto che Beth fosse morta durante il parto prematuro di Hope nell’isola di Catalina.

SNEAK PEEK at Next Week: Thomas becomes unhinged on his honeymoon with Hope. Shauna attempts to calm a frantic Flo from telling the truth. Liam is angry and Wyatt is blindsided by Flo’s apologetic and heartfelt confession.

The walls close in on Thomas. pic.twitter.com/tzRAauCP9P — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) July 26, 2019

Tutti i nodi verranno al pettine dunque. Ma la verità avrà risvolti catastrofici per molte persone coinvolte nella vicenda…