Un nuovo colpo di scena promette di tenere con il fiato sospeso i fans di Beautiful. Nelle prossime puntate Carter, dopo aver acquisti il controllo della Forrester Creations con l’inganno, deciderà di fare un passo indietro e restituirlo ai legittimi proprietari.

Trame americane Beautiful: Hope e Carter diventano una coppia

Mentre i telespettatori italiani stanno assistendo all’epilogo del matrimonio tra Hope e Liam, con la Logan visibilmente attratta da Thomas Forrester e lo Spencer desideroso di tornare a fare coppia con la vecchia fiamma Steffy, oltreoceano hanno già avuto modo di assistere alla turbolenta situazione sentimentale della figlia di Brooke.

Delusa anche da Thomas, che finirà per lasciarla e trasferirsi a Parigi – rinunciando anche al suo incarico di stilista nella linea Hope for the Future – la Logan inizierà a mostrare interesse per Finn. Questo sua improvvisa attrazione per il marito della Forrester riaccenderà la guerra tra le due sorellastre, anche se il “tradimento” di Finn ai danni di Steffy avverrà solo nei sogni di Hope.

Abbandonata anche l’idea di conquistare il cuore del bel medico, la figlia di Brooke inizierà a mostrare grande interesse per Carter Walton. La storia tra l’avvocato e la giovane Logan ci riserverà però non poche sorprese.

Spoiler Beautiful: Carter e Hope proprietari della Forrester Creations

Non tarderemo a scoprire che la nuova unione tra Hope Logan e Carter Walton non sarà dovuta tanto ai sentimenti quanto a questioni di interesse reciproco. Entrambi avranno infatti come obiettivo quello di impossessarsi della Forrester Creations.

I loro piani riusciranno appieno, visto che proprio Carter riuscirà a far firmare a Ridge e a Steffy con l’inganno i documenti per il passaggio di proprietà.

Carter ci ripensa nelle prossime puntate Beautiful

La coscienza dell’avvocato Walton avrà la meglio nei prossimi episodi Beautiful, e Carter restituirà il controllo della Forrester Creations ai suoi legittimi proprietari.

L’opera di convincimento portata avanti da Brooke e da Daphne Rose finirà per dare i suoi frutti. La Logan deciderà di farsi assumere nella nuova azienda come amministratore delegato con il solo intento di far breccia sulla coscienza di Carter. La sua decisione le costerà la relazione con Ridge, che non sarà affatto d’accordo sul fatto che lei “lavori” per il nemico.

La chimica cosmetica invece si proporrà come collaboratrice nel campo dei profumi, ma in realtà sarà stata spedita là da Steffy con l’intento di spiare le mosse di Carter e Hope e dividerli.

Ma a incidere più di tutto sarà l’accorato appello di Ridge a Carter, che lo spronerà a guardare cosa sia diventato da quando avrà deciso di assecondare la sua attrazione per Hope. Forrester non mancherà di fargli notare che questa love story lo avrà portato a perdere il rispetto dei suoi amici e l’integrità morale.

Carter non potrà ignorare la verità racchiusa nelle parole di Ridge, e deciderà così di fare un passo indietro e strappare il documento che aveva fatto firmare a lui e ai suoi collaboratori con l’inganno, restituendo di fatto la Forrester Creations ai legittimi proprietari. Come reagirà ora Hope? Per conoscere la reazione della Logan dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno ulteriori news The Bold anche the Beautiful.