I fans di Beautiful sanno ormai bene che intrighi e colpi di scena sono sempre dietro l’angolo nella soap americana. Mentre i telespettatori italiani assistono increduli alla fine del matrimonio tra Hope e Liam, e si chiedono se la figlia di Brooke deciderà davvero di costruire il suo futuro con Thomas, oltreoceano hanno da tempo “accantonato” anche questa ipotesi. Gli spoiler americani rivelano infatti che ci sarà un nuovo amore per Hope, Carter. L’unione con il giovane avvocato della Forrester rivelerà ben presto un secondo fine.

Anticipazioni americane Beautiful: Hope fatica a trovare l’anima gemella

Hope sembra faticare a trovare qualcuno che sappia davvero farle battere il cuore. Dopo aver accantonato definitivamente il suo matrimonio con Liam ed aver scelto Thomas, la figlia di Brooke andrà incontro a una nuova delusione nel momento in cui realizzerà di non essere sulla stessa lunghezza d’onda del Forrester junior.

Thomas insisterà perché la loro unione sia sancita da un matrimonio, mentre Hope – pur sostenendo di amarlo – non si sentirà pronta a questo passo dopo il fallimento dell’unione con Liam. Il fratello di Steffy cercherà quindi di allontanarsi da quella relazione che non lo soddisfa pienamente recandosi a Parigi, dove finirà per iniziare una relazione con Paris. Hope a quel punto metterà gli occhi su Finn, ma non riuscirà a conquistare il marito di Steffy.

Spoiler Beautiful: Carter, dopo un passato turbolento, mette gli occhi su Hope

Sotto il profilo sentimentale, anche quello di Carter Walton è un passato tutt’altro che tranquillo. Il giovane avvocato della Forrester nel corso degli anni ha avuto una relazione con Zoe, poi con Quinn e infine con Katie. Dopo la rottura con la sorella di Brooke, il legale sposterà la sua attenzione su Hope.

Davanti all’incredulità della giovane Logan, Carter arriverà addirittura a sminuire il suo rapporto con “zia” Katie, ammettendo che non era niente di paragonabile a quello che potrebbe vivere con la ragazza.

Hope e Carter diventano una coppia nelle prossime puntate Beautiful

Sarà un vero e proprio colpo di scena quello che ci attende nelle puntate future di Beautiful. I fans della soap a stelle e strisce che seguono gli episodi sulla CBS, in America, hanno già avuto modo di assistere alla nascente passione tra Hope e Carter.

La notizia di un flirt tra la giovane Logan e l’affascinante giovane direttore operativo della Forrester ha stupito i telespettatori americani, che non hanno potuto fare a meno di chiedersi se questo improvviso interesse nasconda un secondo fine. In effetti – pur essendo uniti da una forte passione – i due staranno progettando un piano per distruggere la Forrester Creations. Curiosi di scoprire di che si tratta? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Beautiful.