Calato il sipario ieri sera sulla dodicesima puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i ripescati della dodicesima puntata di questa nuova edizione.

Ballando con le Stelle 2025: il racconto della dodicesima puntata

Dopo la prima semifinale, disputata la scorsa settimana e che ha visto il ripescaggio che ha riportato di nuovo sulla pista di Ballando con le stelle, la copia formata da Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, in questa seconda semifinale di sabato 13 dicembre 2025 si sono sfidate sulla pista della sala da ballo più famosa della TV italiana le seguenti coppie:

Fabio Fognini e Giada Lini, Rosa Chemical ed Erica Martinelli, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Martina Colombari e Luca Favilla, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice e Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.

La gara con le varie esibizioni e i punteggi

La prima coppia a scendere in pista è quella formata da Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, che grazie al loro tango ottengono ben 44 punti.

A seguire arriva la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti che si esibisce sulle note di un moderno e ottiene dalla giuria ben 43 punti. Poi la volta della coppia formata da Fabio Fognini e Giada Lini che ottiene 43 punti.

A questo punto della serata scende in pista il ballerino per una notte Luca Cordero di Montezemolo, che durante la serata ha dato il via la raccolta fondi per Telethon. Il noto manager riceve dalla giuria 50 punti.

La gara riprende con le altre coppie ancora in ballo a contendersi un posto alla finale di sabato prossimo. A scendere in pista dopo l’esibizione del ballerino per una notte ci sono i due ripescati Paolo Belli e Anastasia Kuzmina che grazie al loro boogie ottengono 37 punti. La coppia invece è formata da Rosa Chemical ed Erica Martinelli grazie al loro valzer ottiene 45 punti.

A questo punto della serata, scendono in pista, altri due ballerini per una notte: Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, due icone del tennis italiano che si esbiscono in un tango insieme, che riceve dalla giuria 50 punti.

È il momento poi di due dei ballerini più attesi di questa edizione di Ballando con le stelle. Si tratta della coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Sulle note di un travolgente tango, i due conquistano ben 47 punti dalla giuria. La settima coppia in gara è quella formata da Martina Colombari e Luca Favilla che ballano sulle note di un paso doble e si aggiudicano 47 punti. L’ultima coppia in gara ad esibirsi sulla pista di ballando con le stelle e quella formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. I due protagonisti di quest’ultimo ballo si cimentano sulle note di un quickstep e portano a casa ben 49 punti.

Classifica provvisoria

La classifica provvisoria della seconda semifinale, costituita dalla classifica tecnica e dai tesoretti vede:

1: pari merito tra Martina Colombari con Luca Favilla e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca

2: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Il giudice a bordo campo Alberto Matano decide di dare il tesoretto alla coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla, mentre Rossella Erra decide di dare il tesoretto a quella formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.

Dopo la consegna dei tesoretti, vengono proclamate le prime due coppie che accedono alla finale, e vale a dire: Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca; Andrea Delogu con Nikita Perotti.

Le Sfide

A questo punto si aprono tre sfide:

La prima sfida vede coinvolti Martina Colombari e Luca Favilla contro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Per la giuria, più le votazioni che arrivano dai social vincono: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

La seconda sfida vede protagonisti: Fabio Fognini e Giada Lini contro Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Per la giuria, più le votazioni social a vincere sono: Fabio Fognini e Giada Lini.

La terza e ultima sfida della serata ved scontrasi Filippo Magnini e Alessandra Tripoli contro Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Per la giuria, più le votazioni social a passare in finale, sono: Filippo Magnini e Alessandra Tripoli.

Le tre coppie che vanno allo spareggio che avrà luogo sabato prossimo sono Martina Colombari e Luca Favilla, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical ed Erica Martinelli.