È iniziata questa sera su Rai 1 la nuova stagione televisiva di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci non si smentisce mai e, come ogni anno mette insieme un cast interessante e variegato. Tra i partecipanti di questa edizione c’è anche Lorenzo Biagiarelli, cuoco di È sempre mezzogiorno!, programma di Raiuno condotto da Antonella Clerici, nonché fidanzato della giornalista e giurata di “Ballando” Selvaggia Lucarelli, che si commuove appena finisce l’esibizione di Lorenzo. Ma vediamo insieme cosa è successo questa sera.

Ballando con le Stelle 2022: Selvaggia Lucarelli si commuove

Lorenzo Biagiarelli, durante la sua prima esibizione a Ballando con le Stelle 2022 ha ballato un passo a due con la bravissima Anastasia Kuzmina. A fine esibizione Milly Carlucci si avvicina a una commossa Selvaggia Lucarelli per farle una carezza. La Lucarelli non riesce a trattenere le lacrime dopo aver visto il suo fidanzato Lorenzo ballare sulla magica pista di Ballando con le Stelle. La giornalista nel commentare il motivo della sua commozione dice: “Non lo so, mi ha fatto uno strano effetto. Non lo so perchè mi ha commossa”.

Il cast di Ballando con le stelle 2022

Oltre a Lorenzo Biagiarelli che balla in coppia con Anastasia Kuzmina, nel cast di questa edizione di Ballando con le Stelle 2022 troviamo anche:Iva Zanicchi con Samuel Peron; Paola Barale in coppia con Roly Maden; Marta Flavi e Simone Arena; Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi in coppia con Simone Casula; Ema Stokholma insieme a Angelo Madonia; Gabriel Garko e Giada Lini; Enrico Montesano con Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini e Veera Kinnunen; Dario Cassini insieme a Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio con Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger e Tove Villfor.

Selvaggia Lucarelli commossa: il video

Ecco il video del momento in cui Selvaggia Lucarelli si commuove durante la prima puntata di Ballando con le Stelle 2022.