Tutto pronto per il debutto di Ballando con le Stelle 2020, il talent show campione d’ascolti del sabato sera di Raiuno. Dopo il rinvio della scorsa settimana per due casi di Coronavirus all’interno del cast, Milly Carlucci è pronta a dare il via alla quindicesima edizione. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di debutto di sabato 19 settembre 2020.

Ballando con le stelle 2020: quando inizia

Ci siamo: sabato 19 settembre 2020 alle ore 20.35 si riaccendono i riflettori sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle. Il dance show, il più amato dal pubblico televisivo italiano, torna in prima serata su Rai1 con la conduzione affidata ancora una volta a Milly Carlucci e a Paolo Belli.

Il ballo torna protagonista il sabato sera su Rai1 con nuovi concorrenti vip pronti a mettersi in gioco. L’edizione di quest’anno si preannuncia una delle più difficile da gestire e realizzare per via della pandemia mondiale da Covid-19. Inizialmente previsto per sabato 12 settembre, la prima puntata è stata posticipata di una settimana per via della presenza di due casi positivi al Coronavirus. Sia Samuel Peron che Daniela Scardina, infatti, sono risultati positivi al tampone e il loro destino nel programma è in forse.

Ballando con le stelle 2020: il cast

Intanto gli altri concorrenti e ballerini sono pronti a scendere sulla pista da ballo per le prime sfide. Ricordiamo il cast di quest’anno è composto dalle coppie formate da:

Barbara Bouchet e Stefano Oradei

Lina Sastri e Simone Di Pasquale

Rosalinda Celentano e Tina Hoffman

Vittoria Schisano e Marco De Angelis

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini e Veera Kinnunen,

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani e Tove Villfor,

Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira

Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

A giudicare le performance dei concorrenti di Ballando la giuria composta dalla presidentessa Carolyn Smith e da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Presenze fisse del programma anche Alberto Matano e Roberta Bruzzone, la criminologa che ogni settimana svelerà qualche curiosità sulle personalità dei nuovi concorrenti. Quest’anno però ci sarà anche una importante novità: la presenza di una antigiuria composta da Antonio Razzi, Rossella Erra di Vieni da Me e Gianni Ippoliti. Si tratta di “tre voci del popolo” che potranno ribaltare le votazioni della giuria.

Ricordiamo che il giudizio finale circa le eliminazioni e le promozioni dei concorrenti vip sarà sempre deciso dal pubblico da casa che potrà esprimere le proprie preferenze di voto tramite i profili social ufficiali di Ballando con le stelle. Ad accompagnare i momenti musicali Paolo Belli e la sua Big Band.