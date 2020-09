Ancora problemi per Ballando con le Stelle di Milly Carlucci: dopo Samuel Peron risultato positivo al Covid-19, anche la partecipazione di Elisa Isoardi sarebbe a rischio. Cosa è successo?

Ballando con le Stelle 2020: quando inizia?

Ballando con le Stelle non s’ha da fare verrebbe da dire citando Alessandro Manzoni de I Promessi Sposi. Era tutto pronto per la quattordicesima edizione del talent show di Raiuno, ma tutto è saltato per la presenza di due casi di Coronavirus all’interno del cast. Come sappiamo tutti, infatti, il ballerino Samuel Peron è risultato positivo al tampone di controllo e poco dopo anche il concorrente Daniele Scardina. Per forza di cose è stato necessario procedere alla sanificazione dello studio e delle zone di prova con la data di partenza slittata di una settimana.

Al momento la data di inizio di Ballando con le Stelle 14 è fissata per sabato 19 settembre 2020, ma in queste ore è arrivata la notizia che un altro concorrente sarebbe a rischio. Nessun nuovo caso di Covid-19, ma Elisa Isoardi è stata portata in ospedale a causa di uno strappo muscolare. A raccontarlo è stata proprio l’ex conduttrice de La prova del Cuoco, ma al momento non è dato sapere di più. Intanto la squadra di Ballando ha deciso di introdurre un piccolo cambiamento in corsa.

Ballando con le Stelle cast: prima coppia al femminile

In attesa di scoprire il futuro di Daniele Scardina e Samuel Peron, entrambi positivi al Covid-19, in vista della partenza Milly Carlucci ha comunicato che Rosalinda Celentano, oramai senza un partner di ballo, sarà affiancata da Tinna Hoffman. Si tratta della ballerina danese che nelle precedenti edizioni ha ballato con Sean Kanan e con Stefano Pantano.

Una scelta che potrebbe risultare vincente ai fini del programma, attirando anche l’attenzione del pubblico visto che si tratta della prima coppia di ballo composta da due donna. Ricordiamo che in passato Milly Carlucci aveva già portato nel suo programma la prima coppia totalmente al maschile con Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci.