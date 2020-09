Milly Carlucci: intervista esclusiva alla conduttrice di Ballando con le Stelle

Nonostante i casi di coronavirus emersi nelle scorse settimane “Ballando con le stelle” non si ferma. Il programma, infatti, andrà in onda su Raiuno in prima serata a partire dal 19 settembre. Un’edizione sofferta come spiega la conduttrice Milly Carlucci: “E’ un’edizione sofferta e lottata. Basti pensare che avevamo chiuso il cast a febbraio e l’11 marzo eravamo impegnati nelle prove per andare in onda a fine marzo. Da lì poi è successo il delirio tanto che ci siamo organizzati con gli allenamenti via web perché non sapevamo quando saremmo andati in onda. Il programma poi è stato bloccato e gli allenamenti sono stati fissati per dopo ferragosto. Dopo Ferragosto abbiamo fatto tutti il tampone risultando negativi. Al secondo tampone Samuel Peron e Daniele Scardina sono risultati positivi. Ci siamo fermati un’altra volta per dieci giorni e ora abbiamo ricominciato“. Proprio in queste ore è circolata un’indiscrezione secondo la quale a sostituire Samuel Peron sarebbe stata Tinna Hoffman. Un’indiscrezione confermata dalla stessa Milly che in questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, ha rivelato: “Samuel è in quarantena e quindi non l’ha potuta allenare. Abbiamo tamponato per alcuni giorni con alcune maestre per farle fare un po’ di allenamento mentre Samuel seguiva via Skype. Da lunedì è arrivata Tinna che ballerà con lei. L’abbiamo fatto per non mettere in discussione la figura del maestro sostituendolo con un altro. Sarà lei l’insegnante di Rosalinda sempre che non vi siano altri colpi di scena. In maniera casuale si è creata una coppia di same sex dance. Non sappiamo se Samuel potrà tornare e siamo in attesa di capire“. E sui concorrenti, la conduttrice svela chi l’ha fatta più penare: “Credo che il recordman sia Tullio Solenghi. Sono 15 anni che gli chiedevo di fare “Ballando con le stelle” sin dalla prima edizione ma aveva sempre rifiutato. Quest’anno ce l’ho fatta finalmente”. Il sogno di Milly sarebbe stato di portare sulla pista come ballerino per una notte Johnny Depp ma purtroppo ci dice sorridendo che i sogni devono confrontarsi con la realtà economica. Intanto mentre “Ballando con le stelle” si avvia alla partenza, Milly ci rivela di stare già lavorando alla nuova edizione de “Il cantante mascherato”, in programma a gennaio. In attesa di vedere in azione i concorrenti, noi auguriamo a Milly di vincere quest’altra importante sfida.

Milly Carlucci: intervista esclusiva alla conduttrice di Ballando con le Stelle

Milly, siamo ai nastri di partenza di “Ballando con le stelle”. Che edizione sarà?

E’ un’edizione sofferta e lottata. Basti pensare che avevamo chiuso il cast a febbraio e l’11 marzo eravamo impegnati nelle prove per andare in onda a fine marzo. Da lì poi è successo il delirio tanto che ci siamo organizzati con gli allenamenti via web perché non sapevamo quando saremmo andati in onda. Il programma poi è stato bloccato e gli allenamenti sono stati fissati per dopo ferragosto. Dopo Ferragosto abbiamo fatto tutti il tampone risultando negativi. Al secondo tampone Samuel Peron e Daniele Scardina sono risultati positivi. Ci siamo fermati un’altra volta per dieci giorni e ora abbiamo ricominciato.

Avrà sicuramente sbirciato i concorrenti durante le prove. C’è un vip che l’ha colpita di più durante le prove?

Avendo bloccato tutto e ripreso da pochi giorni siamo ancora in una fase acerba in cui tutti stanno lavorando tantissimo impegnandosi al massimo. Pertanto bisogna ancora vedere chi tirerà fuori carattere e personalità. E’ troppo presto.

Chi è stato il vip più difficile da convincere quest’anno?

Credo che il recordman sia Tullio Solenghi. Sono 15 anni che gli chiedevo di fare “Ballando con le stelle” sin dalla prima edizione ma aveva sempre rifiutato. Quest’anno ce l’ho fatta finalmente.

E invece un due di picche che non si aspettava?

Sai spesso i no sono dovuti a impegni presi in precedenza o a contratti firmati per altri lavori. E poi i no non sono mai definitivi per la vita. Ne ho contattati tanti che erano già stati nel programma come ballerini per una notte ma che non erano convinti a partecipare come concorrenti. La vita però è lunga e quindi speriamo in un futuro.

Tra le novità di quest’anno l’antigiuria. Quale sarà il suo compito?

Abbiamo tre personaggi che sveleremo in conferenza stampa e che avranno il compito di difendere i concorrenti e di rappresentare la voce del popolo che invece dei social potrà sfogarsi tramite loro in puntata. Roberta Bruzzone insieme ad Alberto Matano saranno gli opinionisti.

Qual è il ballerino per una notte che sogna di portare a “Ballando con le stelle”?

Quest’anno uno dei miei grandi desideri sarebbe stato di avere Johnny Depp visto che e’ in Europa. Peccato che non sia per le nostre tasche (ride). I sogni si devono anche confrontare con la realtà economica.

Ci saranno anche ospiti internazionali?

E’ molto difficile che ci siano per un fatto sanitario. Non ci conterei tanto.

Si parla anche di Andrea Bocelli e di Veronica Berti. Conferma?

Ho invitato Andrea e Veronica anche l’anno scorso perché sono una coppia meravigliosa. Veronica è anche una splendida ballerina anche se lei tende a negare. Non siamo mai riusciti a combinare nulla per i loro impegni in giro per il mondo. Chi lo sa che stavolta non sia quella buona.

Oggi circola un’interessante indiscrezione. Si dice che Rosalinda ballerà con una donna Tinna Hoffmann. Cosa ci può dire al riguardo? Si tratta di una sostituzione provvisoria o Samuel tornerà?

E’ una notizia vera. Samuel è in quarantena e quindi non l’ha potuta allenare. Abbiamo tamponato per alcuni giorni con alcune maestre per farle fare un po’ di allenamento mentre Samuel seguiva via Skype. Da lunedì è arrivata Tinna che ballerà con lei. L’abbiamo fatto per non mettere in discussione la figura del maestro sostituendolo con un altro. Sarà lei l’insegnante di Rosalinda sempre che non vi siano altri colpi di scena. In maniera casuale si è creata una coppia di same sex dance. Non sappiamo se Samuel potrà tornare e siamo in attesa di capire.

Dopo la coppia Ciacci-Todaro come reagirà il pubblico a questa scelta secondo lei?

Al pubblico spiegheremo i motivi di questa sostituzione e spero che possano giudicare come ballano queste due ragazze.

“Ballando con le stelle” è stata la fucina anche dei nuovi amori. Come commenta il rumor di un flirt tra Raimondo Todaro e Elisa Isoardi? Ha notato complicità?

Non ho mai messo bocca su nessuna storia privata di nessuno dei concorrenti quindi di certo non comincerò adesso.

Sta lavorando anche alla prossima edizione de “Il cantante mascherato”. E’ vero che la giuria cambierà?

Ci stiamo già lavorando e andrà in onda a gennaio. Stiamo valutando l’ipotesi di una giuria a tre per un fatto sanitario.

Se le proponessero di condurre un reality accetterebbe?

La RAI non fa reality perché non è nel DNA dell’azienda. E su questo DNA mi sono formata e cresciuta tanto che la mia inclinazione è verso il talent raccontando anche le storie dei nostri personaggi. Il reality inteso nel senso di scavare nel privato non fa parte del mio mondo come non è parte del mondo di Raiuno. Credo che non sarei adatta.

Al Grande Fratello Antonella Elia ha definito noiosi i suoi show.In passato l’ha mai considerata per il cast di “Ballando con le stelle”?

Non era stata presa in considerazione per “Ballando con le stelle” ma non per ragioni personali. Noi abbiamo una regola che è quella di fornire al pubblico ogni anno un cast inedito nel senso di personaggi che non provengano da reality o da altre trasmissioni in cui si è raccontato il loro privato. Antonella ha fatto “L’Isola dei Famosi”. Non so come sia venuta fuori questa notizia ma se ne scrivono tante.

Sua figlia è stata eletta presidentessa di Ance Lazio. Come avete festeggiato questo importante traguardo?

Sono orgogliosa del fatto che sia una ragazza che si è impegnata molto nello studio e nel lavoro. Si occupa di ecologia e di solidarietà. E’ una giovane donna che rappresenta una nuova generazione di ragazze che lottano in prima linea. Sono orgogliosa della sua forza di volontà e del suo impegno.

Ha portato in TV “Il cantante mascherato”, un programma innovativo che è risultato vincente. Ha qualche altra idea che le ronza per la testa? Quale sarà la sua prossima sfida?

La mia prossima sfida sarà proprio “Il cantante mascherato” che inizierà a gennaio. E’ abbastanza impegnativo tanto da occupare i miei pensieri assieme a “Ballando con le stelle”.