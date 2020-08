Ballando con le Stelle 2020 travolto dal Coronavirus. A distanza di pochissimi giorni dalla prima puntata, prevista per sabato 12 settembre 2020, il talent show di Milly Carlucci sembrerebbe a rischio messa in onda. E’ notizia di queste ore che due concorrenti sono risultati positivi al tampone Covid-19. Ecco chi sono.

Ballando con le Stelle 2020 inizio a rischio?

La pandemia da Coronavirus non si ferma. Due concorrenti di Ballando con le Stelle 2020 sono risultati positivi al Covid-19 al rientro dalla vacanze in Sardegna. Si tratta di Rosalinda Celentano, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, e del ballerino professioni Samuel Peron. I due avrebbero dovuto essere una delle coppie concorrenti della quindicesima edizione del talent show di Raiuno, ma al momento la loro partecipazione è rimandata. Stessa sorte forse anche per la grande macchina di Ballando che, a causa del Coronavirus, potrebbe essere ancora una volta sospeso.

Ballando con Le Stelle, due concorrenti positivi al Covid: lo studio chiuso

Al momento non ci sono comunicazione ufficiali né da parte della Rai né tantomeno dalla regina Milly Carlucci che ieri sui social aveva postato un video delle prove. Di certo si sa che lo studio di Ballando con le stelle è stato chiuso e sottoposto alla sanificazione. Tutti i partecipanti sono stati nuovamente sottoposti ai controlli sanitari così come succederà per i due concorrenti risultati positivi: Rosalinda Celentano e Samuel Peron.

Ricordiamo che le altre coppie di concorrenti in gara quest’anno sono:

Barbara Bouchet con Stefano Oradei

Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi

Lina Sastri e Simone Di Pasquale

Paolo Conticini con Veera Kinnunen

Daniele “King Toretto” Scardina in coppia con Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani con Tove Villfor

Vittoria Schisano insieme a Marco De Angelis

Elisa Isoardi balla con Raimondo Todaro

Costantino Della Gherardesca balla con Sara Di Vaira

Gilles Rocca in coppia Lucrezia Lando

Tullio Solenghicon Maria Ermachkova

Alessandra Mussolini balla con Mykael Fonts.