Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le stelle 2020, il talent show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Nonostante la pandemia da Coronavirus continui a preoccupare, la grande macchina di Ballando si è ufficialmente messa in moto per la quindicesima edizione inizialmente prevista per la scorsa primavera e poi rimandata per via del Covid-19. Ecco per voi tutte le coppie, gli abbinamenti e i maestri.

Ballando con le stelle 2020, cast e le regole per il Covid-19

Milly Carlucci è pronta a dare il via alla nuova edizione di Ballando con le Stelle 2020! La conduttrice in queste ore ha svelato sulla pagina Instagram ufficiale del programma le coppie e gli abbinamenti “artista” e “ballerino” che da sabato 12 settembre sono pronti a sfidarsi in prima serata su Raiuno.

Prima di annunciare le coppie, Milly Carlucci nel video ha fatto una doverosa precisazione in tempo di Covid-19:

Le coppie sono qui all’Auditorium del Foro Italico. Noi stiamo cominciando a lavorare, allora abbiamo fatto il tampone, lo hanno fatto i maestri, le nostra celebrità e tutti i nostri autori. Siamo controllati tutte le settimane e grazie a questo fatto e sopratutto al fatto che maestro e allievo sono controllati e negativi ai tamponi ogni settimana possono ballare abbracciati, quindi voi vedrete il vero ballo sensuale di Ballando con le Stelle. Quindi aspettate le prossime puntate!

Ballando con le Stelle 2020, maestri e abbinamenti

Ecco tutte le coppie e gli abbinamenti della nuovissima edizione di Ballando con le Stelle 2020 in partenza da sabato 12 settembre in prima serata su Rai1.

Tullio Solenghi ballerà con Maria Ermachkova.

ballerà con Maria Ermachkova. Paolo Conticini ballerà con Veera Kinnunen

ballerà con Veera Kinnunen Ninetto Davoli ballerà con Ornella Boccafoschi

ballerà con Ornella Boccafoschi Daniele Scardina ballerà con Anastasia Kuzmina

ballerà con Anastasia Kuzmina Costantino Della Gherardesca ballerà con Sara Di Vaira

ballerà con Sara Di Vaira Gilles Rocca ballerà con Lucrezia Lando

ballerà con Lucrezia Lando Antonio Catalani ballerà con Tove Villfor

ballerà con Tove Villfor Lina Sastri ballerà con Simone Di Pasquale

ballerà con Simone Di Pasquale Barbara Bouchet ballerà con Stefano Oradei

ballerà con Stefano Oradei Vittoria Schisano ballerà con Marco De Angelis

ballerà con Marco De Angelis Elisa Isoardi ballerà con Raimondo Todaro

ballerà con Raimondo Todaro Rosalinda Celentano ballerà con Samuel Peron

ballerà con Samuel Peron Alessandra Mussolini ballerà con Maykel Fonts

Ballando con le stelle 2020, la giuria

Ricordiamo che per quanto riguarda la giuria di Ballando con le Stelle 2020, Milly Carlucci ha confermato in toto il cast della precedente edizione: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

L’appuntamento con la Ballando con le Stelle 15 è da sabato 12 settembre in prima serata su Raiuno con la conduzione di Milly Carlucci e Paolo Belli.