Ballando con le stelle 2020 si prepara al debutto in prima serata su Rai 1 e le anticipazioni ufficiali non mancano di certo, tanto che i primissimi partecipanti alla nuova edizione del programma sarebbero già stati annunciati.

Ballando con le stelle 2020, primi 4 concorrenti: chi sono

A svelare nomi e cognomi dei primi 4 dei 13 concorrenti di Ballando con le stelle 2020 sarebbe stata la stessa Milly Carlucci. Pare, infatti, che l’amata conduttrice Rai abbia preso parte alle recenti registrazioni de I Soliti Ignoti e abbia rivelato alcune identità.

Quanto registrato risalirebbe ad oggi – martedì 3 marzo – e l’annuncio dei concorrenti sarebbe arrivato tramite clip. A riportare la notizia è “TvBlog”, secondo cui la presentatrice svelerà gli altri nomi con una sorta di tour nei vari daytime di Rai Uno.

Dunque, i nomi resi noti fino ad ora sono i seguenti: Daniele Scardina (pugile di 27 anni e fidanzato della conduttrice Diletta Leotta); Antonio Maria Catalani (pittore) e Gilles Rocca (attore, di recente anche visto sul palco di Sanremo come aiuto tecnico).

Pare, inoltre, che anche Barbara Bouchet parteciperà a “Ballando”. L’attrice tedesca (naturalizzata italiana) ha superato da un po’ la soglia dei 70 e (in una serie di interviste rilasciate di recente) avrebbe confermato lei stessa la notizia della partecipazione.

Ballando con le stelle 2020, quando inizia e giudici nel cast

Ma quando inizia Ballando con le stelle 2020? E chi sono i giudici riconfermati nel cast? Se nel caso dei concorrenti le novità non mancano, per la giuria invece nomi e cognomi dei “palettati” sono ancora una volta quelli.

In trasmissione, infatti, rivedremo la pungente Selvaggia Lucarelli, ma anche l’ironico Fabio Canino, insieme alla forte d’animo Carolyn Smith, al divertente Guillermo Mariotto e all’immancabile Ivan Zazzaroni.

La data di inizio, infine, è ufficialmente fissata per sabato 28 marzo 2020, quando Milly Carlucci tornerà in onda in diretta in prima serata e sfiderà, ancora una volta, il Serale di Amici di Maria De Filippi.