Aurora Ramazzotti sbotta contro gli haters e sul suo profilo TikTok pubblica una canzone rap che dice: “Se non fossi figlia di..”. Un modo quello della giovane Ramazzotti di rispondere ai tanti che si scagliano contro di lei solo per essere figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker. Negli anni Aurora ha imparato a non dare peso alle parole dei cosiddetti “leoni da tastiera” rispondendo con ironia ai tanti attacchi nei suoi confronti.

Aurora Ramazzotti contro gli haters, pubblica una canzone su Tik Tok: “Se non fossi figlia di..”

Quello adottato da Aurora Ramazzotti è indubbiamente un modo ironico e insolito per rispondere a tutti coloro che, da sempre sui social, le dicono “se non ti chiamassi Ramazzotti di cognome non ti cag**rebbe nessuno”. La conduttrice e influencer, ha spiegato il suo punto di vista, sostenendo che in Italia ci sia “un problema culturale” nei confronti di tutti coloro che, intraprendono una carriera simile a quella dei genitori, che siano avvocati, cantanti, attori, commercialisti, giornalisti ecc.

Aurora si è sfogata dicendo: “C’è qualcosa di fondamentalmente sbagliato, ossia se io non mi chiamassi Ramazzotti chissà chi ca** sarei, se mio nonno aveva le palle era un flipper, un pò quel concetto”, ha raccontato la 26enne.

“Se non facessi Ramazzotti di cognome”

Aurora Ramazzotti ha scelto di rispondere a chi la attacca da diversi anni, con una canzone rap dal titolo “Se non facessi Ramazzotti di cognome”. Il testo della canzone è scritto di suo pugno e spiega tutto quello che ha già riassunto nelle storie Instagram pubblicate ieri. “Io faccio Ramazzotti di cognome, lo spettacolo mi scorre nelle vene, alla fine sceglie il pubblico, non c’è gene che tiene, tranquilli”, ha concluso il suo brano, spiegando che anche se è vero che il cognome è Ramazzotti, alla fine è il pubblico a decidere se guardarla in tv e apprezzare o meno il suo talento.

Il video con la canzone di Aurora Ramazzotti