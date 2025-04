Buon Compleanno a Pier Silvio Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi non è un capo, Pier Silvio è un leader e, attenzione, c’è molta differenza. Un capo comanda, un leader guida, un capo ordina, un leader sostiene. Pier Silvio avrebbe potuto comandare e ordinare in virtù del cognome pesantissimo che si porta sulle spalle, che lo etichetta sì, ma che al tempo stesso gli dà lustro. Pier Silvio invece ha sempre scelto la strada del sacrificio, del profilo basso, del rispettoso carisma. Forse “rispetto” è proprio la parola chiave per la sua persona; rispetto per il nome, rispetto per un’azienda costruita nel tempo e che oggi lui si trova a guidare, ma soprattutto rispetto per chi di questa azienda fa parte: i suoi lavoratori.

Pier Silvio Berlusconi, un leader riconoscente del lavoro altrui

Pier Silvio ha sempre mostrato riconoscenza, ha sempre ringraziato i suoi dipendenti in ogni occasione possibile, l’ultimo esempio più recente è stato in occasione della morte di Papa Francesco, evento trattato con serietà, professionalità e – appunto – rispetto dai giornalisti Mediaset. Sembra ovvio, ma non era scontato, così come non era scontato che Pier Silvio rilasciasse una dichiarazione pubblica per sottolinearlo.

Perché, è vero, si lavora per lo stipendio, ma i sorrisi aiutano a lavorare meglio, sentirsi utili e importanti fa bene alla persona e poi all’azienda. Pier Silvio lo sa, così come quando manda delle mimose a tutte le donne l’8 marzo, o come quando – in occasione della morte del suo amato padre – ha voluto incontrare i suoi dipendenti perché in loro vede davvero il concetto di famiglia, termine sempre più abusato dai datori di lavoro ma che Pier Silvio ha reso concreto.

Sia chiaro, Mediaset non è certamente la famiglia del Mulino Bianco, ma è un luogo sereno in cui poter lavorare perché serena è la guida del suo titolare, anzi del suo leader. E non era semplice dare continuità dopo gli anni di papà Silvio, non era facile non essere schiacciati dalla pressione e dall’ansia di vivere da “Figlio di”. Pier Silvio non è più solo un figlio, è diventato padre di una famiglia guidata attraverso il buon esempio, come solo un vero leader sa fare.

E a questo leader, oggi, auguriamo con tutta la nostra sincerità i migliori auguri di buon compleanno ❤️