Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 3 dicembre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici e Domenica In del 3 dicembre 2023

Su Rai1, preceduta da una presentazione (2.645.000 – 18.7%), Domenica In condotto da Mara Venier ha intrattenuto 2.876.000 spettatori pari ad uno share del 21.5% nella prima parte, 2.311.000 spettatori pari ad uno share del 19.6% nella seconda parte e 1.842.000 spettatori pari ad uno share del 15.3% nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. A seguire, sempre sulla stessa rete, lo Zecchino D’Oro ha intrattenuto ben 2.509.000 telespettatori conquistando il 17.10% di share.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 “L’Arca di Noè” ha raccolto 2.287.000 spettatori con il 16.2%. A seguire Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 2.958.000 spettatori (23.1%).

Verissimo condotto da Silvia Toffanin ha convinto 2.891.000 spettatori (23.6%) nella prima parte e 2.555.000 spettatori (18.4%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 “Paesi che Vai” ha convinto 446.000 spettatori pari al 3.2% mentre Origini ha conquistato 334.000 spettatori pari al 2.7%.

L’incontro valido per la 16^ giornata di Serie C – Juve Stabia-Benevento, dalle 16:03 alle 17:55, segna 196.000 spettatori con l’1.6% (primo tempo a 141.000 e l’1.2%, secondo tempo a 247.000 e l’1.9%).

Su Italia1 “E-Planet” raccoglie 449.000 spettatori (3.2%) mentre Batman e Robin ha interessato 284.000 spettatori (2.3%). Magnum P.I. ottiene 315.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.180.000 spettatori con il 15.3%. In Mezz’Ora ha ottenuto 958.000 spettatori con il 7.2% nella prima parte e 620.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte chiamata ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’.

Rebus registra 643.000 spettatori con il 5.4%. Kilimangiaro ha raccolto 906.000 spettatori con il 6.9% nella prima parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.293.000 con il 9.1% nella seconda parte (presentazione: 745.000 – 5.9%).

Su Rete4 la prima puntata di “Pensa In Grande” ha registrato 315.000 spettatori (2.4%) mentre Planet Earth: I Diari – Dietro le Quinte ha collezionato 272.000 spettatori con il 2.3%. Sentieri Selvaggi è la scelta di 548.000 individui (4.3%).

Su La7 “Una Giornata Particolare” in replica ha appassionato 361.000 spettatori (share del 2.9%). Bell’Italia in Viaggio ha coinvolto 219.000 spettatori (1.8%).

Su Tv8 “Un Volo a Natale” appassiona 358.000 spettatori con il 2.6% mentre La Nostalgia del Natale raccoglie 401.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Natale a Greenpine Grove incolla davanti al video 401.000 spettatori (share del 3%).

Sul Nove “Armageddon – Giudizio Finale” segna 221.000 spettatori (1.8%).

Auditel Citofonare Rai2

Su Rai2 nella fascia oraria della tarda mattinata, Citofonare Rai2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura ha convinto 356.000 spettatori con il 5.4% nella presentazione, 328.000 spettatori con il 4.4% nella prima parte e 551.000 spettatori con il 5.7% nella seconda parte.

