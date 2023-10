Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 1 ottobre 2023? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Amici, Domenica In, Da noi… a Ruota libera, Verissimo e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive. Inoltre analizziamo gli ascolti tv della prima puntata di Citofonare Rai2.

Auditel, ascolti tv di Amici, Domenica In e Citofonare Rai2 del 1 ottobre 2023

Prima di analizzare i dati Auditel dei programmi del pomeriggio di ieri, domenica 1 ottobre 2023, segnaliamo gli ascolti tv del debutto della nuova stagione di Citofonare Rai2. Il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego ha aperto i battenti della nuova stagione con un seguito di 361.000 con uno share del 4.2%. (Il debutto della scorsa edizione ebbe un seguito di 240.000 telespettatori con il 3.58% di share. La seconda parte è stata vista da 430.000 telespettatori con il 4.65%). Il debutto della terza edizione di Citofonare Rai2, quindi, “rimane stabile” con 4.2% di share, presentazione al 3.6%, nonostante il traino del 2.5% di share con 149.000 telespettatori. Programma, come già noto, in onda da due anni su una fascia da sempre “spenta” nella domenica mattina della seconda rete Rai; nel corso dei mesi, anni, è stata riaccesa grazie al lavoro svolto.

Ascolti tv Rai 1: Domenica In e Da noi… a Ruota libera

Domenica In condotto da Mara Venier nella giornata di ieri, ha ottenuto un seguito di 1.971.000 con il 15.6% di share nella presentazione. La trasmissione ha raggiunto 2.191.000 spettatori pari ad uno share del 18.6% nella prima parte, 1.591.000 spettatori pari ad uno share del 16.6% nella seconda parte, e 1.238.000 spettatori pari ad uno share del 13.7% ne I Saluti di Mara.

A seguire, Francesca Fialdini ha dato il via ieri, alla nuova stagione del suo programma tv Da noi… a ruota libera. Il programma andato in onda nel pomeriggio di Rai 1 ha ottenuto un seguito di ben 1.409.000 spettatori con il 15.1% di share.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Amici di Maria De Filippi nella puntata di ieri ha raccolto 2.598.000 spettatori con il 23.70%.

Silvia Toffanin, ieri ha condotto un nuovo appuntamento domenicale di Verissimo. Il programma andato in onda nel pomeriggio di Canale 5, nella giornata di ieri, ha ottenuto un seguito di ben 1.991.000 spettatori con il 22.15% di share nella prima parte e 1.791.000 spettatori con il 18.82% nella seconda parte.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 Paesi che Vai ha ottenuto un seguito di 387.000 spettatori con il 3.2%, mentre il primo episodio di Origini ha raccolto 304.000 spettatori pari al 2.9%. L’ultima giornata della Ryder Cup di Golf totalizza 294.000 spettatori (3.2%).

Su Italia1 E-Planet ha conquistato 362.000 spettatori ed il 2.9% di share, seguito da Agente Smart – Casino Totale che segna 290.000 spettatori (2.8%). Magnum P.I. raccoglie 241.000 spettatori (2.7%), Due uomini e 1/2 arriva a 188.000 spettatori (2%).

Su Rai 3 In Mezz’Ora ottiene 821.000 spettatori pari al 7.1%, seguito da Il Mondo di In Mezz’Ora a 593.000 (6%). Dopo la presentazione di 15 minuti (484.000 – 5.3%), Rebus raccoglie 520.000 spettatori on il 5.7%, mentre Kilimangiaro On The Road ha appassionato 682.000 spettatori pari al 7% (presentazione: 496.000 – 5.6%).

Su Rete4 I Berretti Verdi ottiene 254.000 spettatori (2.5%). Su La7 Il Profumo del Mosto Selvatico coinvolge 230.000 spettatori (2%). Su Tv8 la Superpole Race di Superbike del Portogallo in differita catalizza l’attenzione di 381.000 spettatori (3.1%), mentre la Superpole Race 2, in diretta, raggiunge 350.000 spettatori con il 3.2%.

