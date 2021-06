Nel pomeriggio di ieri su Canale 5 hanno fatto il loro debutto le nuove serie estive Mr. Wrong e Love is in the Air. Le due serie televisive proposte da Mediaset vanno a prendere il posto di Uomini e Donne per tutta l’estate nella programmazione tv pomeridiana. Ma vediamo come sono andate in termini di ascolti Tv le due nuove serie al loro debutto in Italia su Canale 5.

Ascolti Tv ‘Mr Wrong’ e ‘Love is in the Air’, i dati auditel del debutto su Canale 5

Ottimo esordio per le due serie televisive. Mr Wrong con protagonista l’attore del momento di origini turche Can Yaman ha incollato ai teleschermi ben 2.255.000 telespettatori con uno share pari al 18,90%.

Love is in the air tocca quasi i due milioni con 1.965.000 telespettatori e uno share del 20,31%.

Come andarono ‘DayDreamer’ e ‘Bitter Sweet’ al loro debutto

Un esordio niente male per i due nuovi appuntamenti pomeridiani che non fanno di certo rimpiangere gli ascolti di Uomini e Donne. Da notare anche gli ascolti ottenuti dalle due serie pomeridiane di Canale 5 debuttate nel giugno 2020 e nel giugno 2019, entrambe con protagonista Can Yaman.

Il 10 Giugno 2020 debutta su Canale 5 ‘DayDreamer – Le ali del sogno’. Gli ascolti furono di 2.859.000 telespettatori con il 20.6% di share.

L’anno precedente, il 10 giugno 2019, debutta invece ‘Bitter Sweet – Ingredienti d’amore’. La prima puntata conquista 2.336.000 telespettatori con uno share pari al 18.72%.

Entrambi i due appuntamenti non fecero rimpiangere gli ascolti della trasmissione di Maria De Filippi. Dal 2019 ad oggi le serie turche con protagonista Can Yaman hanno sempre riscosso un alto gradimento da parte del pubblico che non ha abbandonato la rete ammiraglia del Gruppo Mediaset durante il periodo estivo e con l’assenza di Uomini e Donne.

Uomini e donne tornerà a settembre 2021 con i nuovi troni e le nuove storie d’amore. Alla guida come sempre Maria De Filippi.