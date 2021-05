Uomini e Donne oggi, lunedì 31 maggio 2021, non andrà in onda. Da oggi infatti cambia la programmazione tv per Canale 5. Il seguitissimo programma del palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, condotto con successo da Maria De Filippi, da questo pomeriggio non sarà più trasmesso.

Perchè Uomini e Donne non andrà in onda da lunedì 31 maggio 2021

La trasmissione dei cuori solitari in cerca dell’anima gemella, in onda alle 14:45, andrà in pausa per il consueto stop estivo fino al mese di settembre 2021.

Vi proponiamo a tal riguardo il Saluto di Tina Cipollari:

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne?

Al posto della trasmissione di Maria De Filippi, Mediaset punta nuovamente sul bellissimo attore turco Can Yaman, il sex symbol capace di assicurare risultati eccezionali in termini di ascolti durante l’estate.

Yaman debutterà quindi con una nuova storia d’amore proprio sulla rete ammiraglia Mediaset. Mr Wrong – Lezioni d’amore, questo è il titolo della nuova serie turca che oggi andrà in onda su Canale 5 al posto della trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi. Protagonista della nuova serie l’affascinante Can Yaman nei panni di un aitante ristoratore.

Canale 5: il pomeriggio estivo ha il volto di Can Yaman

Mediaset, visto il grande della scorsa estate di DayDreamer – Le ali del sogno e prima ancora di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, punta anche per l’estate 2021 su una serie turca con protagonista Can Yaman.

Nel 2020 DayDreamer conquistò la fascia oraria pomeridiana senza far rimpiangere Uomini e Donne. La serie turca ottenne una media di oltre 2,5 milioni di spettatori al giorno con uno share tra il 19 e il 21%.

Non ci resta che attendere ora i risultati in termini di ascolti di questa nuova produzione, e scoprire quanti telespettatori ogni giorno si appassioneranno alle nuove vicissitudini del nuovo personaggio interpretato da Can Yaman.

Quando torna Uomini e Donne su Canale 5

Uomini e donne che ogni pomeriggio conquista una buona fetta di pubblico con oltre 3 milioni di telespettatori e uno share che supera il 22%, si conferma il programma più seguito della sua fascia oraria. Forte del successo conquistato negli anni, Uomini e donne tornerà in onda il prossimo mese di settembre 2021, con la nuova edizione.