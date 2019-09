La terza puntata di Un Passo dal Cielo 5 ha sfidato, per la seconda volta, EuroGames, il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alvin. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 26 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Settimana scorsa ebbe la meglio la fiction di Rai 1 con Daniele Liotti. Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri maggiori canali del digitale terrestre? Scopriamolo insieme. Tanti, infatti, erano i film o le fiction proposte.

Ascolti tv ieri, sfida fra Un Passo dal Cielo 5 e Eurogames | Auditel 26 settembre 2019

Crollano sia la fiction di Rai 1 che il game di Canale 5. Ilary Blasi ed Alvin raggiungono solo il 12% di share e si fanno battere dall’ammiraglia avversaria. Un passo dal Cielo 5, però, non può sorridere. Rispetto alla terza puntata della serie precedente gli ascolti si sono dimezzati.

Un passo dal cielo 5 | RAI 1

La fiction di Rai 1 con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Rocio Munoz Morales ha appassionato una media di 3.961.000 spettatori pari al 18.6% di share.

No non è la BBC | RAI 2

Renzo Arbore ha ripercorso la carriera artistica del suo amico Gianni Boncompagni aderendo all’invito del direttore Carlo Freccero che ha voluto realizzare questa serata unica. I telespettatori hanno quindi scoperto come Renzo e Gianni, che si conobbero in Rai, fra i banchi di un esame per maestri programmatori di musica alla radio, partirono subito con l’inaspettato e grande successo di Bandiera Gialla. Lo show ha così portato indietro nel tempo una media di 1.338.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Destini incrociati | RAI 3

Come ogni mattina, Dutch Van Den Broeck, sergente presso il dipartimento Affari Interni della polizia di Washington, e la moglie Peyton si sono salutati per cominciare le rispettive giornate di lavoro. Qualche ora dopo, Dutch ha appreso però la notizia di un disastro aereo: la linea era proprio quella della moglie. L’uomo ha quindi cercato subito informazioni, ma non ha avuto risposte. La pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.114.000 spettatori. Share del 5.1%.

Diritto e Rovescio | RETE 4

Durante la puntata Paolo Del Debbio ha intervistato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, sui temi di politica e stretta attualità come: il nuovo ruolo del premier Giuseppe Conte, le manifestazioni sul clima e la situazione del campo rom di via Salone, a Roma, dopo lo stop ai veicoli deciso dalla Polizia Locale per prevenire attività illecite. A seguire, ha fatto il suo ingresso in studio il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia) e la deputata Alessia Morani (Pd) per parlare di tasse e dei possibili aumenti in arrivo proposti dal governo. La trasmissione ha informato una media di 1.009.000 spettatori con il 5.9% di share.

Eurogames | CANALE 5

La seconda puntata del game show di Canale Eurogames, condotta da Ilary Blasi e Alvin, con, in giuria, l’integerrimo Juri Chechi, ha divertito una media di 2.483.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Bastille Day – Il colpo del secolo | ITALIA 1

Nei giorni antecedenti la ricorrenza della presa della Bastiglia, le strade di Sean Briar, agente della CIA in servizio a Parigi, e Michael Mason, incallito ed abile borseggiatore, si sono incrociate proprio perché quest’ultimo ha rubato una borsa contenente una bomba, che poi gli è esplosa in una piazza di Parigi, causando quattro morti. L’attacco è stato oltretutto rivendicato da una misteriosa organizzazione criminale che ha promesso ulteriori attentati. La pellicola ha entusiasmato una media di 1.189.000 spettatori. Share del 5.1%.

Piazzapulita | La7

La trasmissione ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 883.000 spettatori. Share pari a 5 punti percentuali