Ascolti tv ieri, The Resident vs Rosy Abate | Auditel 23 luglio 2019

Quarta ed ultima sfida fra The Resident e la replica della prima stagione di Rosy Abate, amatissima fiction di Canale 5. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 23 luglio 2019? La fiction dell’ammiraglia Mediaset, la cui seconda stagione è già pronta per essere messa in onda non appena le ferie estive termineranno, pare stia perdendo parte del suo appeal sul pubblico. In queste settimane di repliche, infatti, l’ammiraglia Mediaset ha sempre perso nella guerra degli ascolti. Buono, invece, si è rivelato essere l’andamento di The Resident. La serie tv ha saputo conquistare il pubblico di Rai 1 e ha riscosso un successo dopo l’altro. Analizziamo insieme pertanto i dati Auditel senza trascurare nemmeno quelli riguardanti gli altri maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera: The Resident vs Rosy Abate – Auditel 23 luglio 2019

The resident su Rai 1 ha totalizzato il 13.3 di share vincendo la prima serata. Le repliche di Rosy Abate – La Serie arrivano a totalizzare un buon 11.2%.

The Resident | RAI 1

Conrad e Devon hanno discusso aspramente su come trattare un paziente in pericolo di vita. La serie tv ha entusiasmato una media di 2.316.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Squadra speciale Cobra 11 | RAI 2

Dana è stata rapita da un boss della Yakuza, insieme ad Andrea, proprio il giorno del suo compleanno. L’uomo l’ha bloccata nella nuova macchina che Semir ha regalato alla figlia. La serie tv americana ha tenuto con il fiato sospeso media di 887.000 spettatori pari al 5.6% di share.

La corte | RAI 3

Al tribunale di Sain-Omer, nel Nord Est della Francia, si è svolto un processo per infanticidio. Michel Racine, il Presidente della Corte d’Assise, ha riconosciuto tra i membri della giuria popolare una donna, Ditte Lorensen-Coteret. Proprio di tale anestesista si era perdutamente invaghito anni prima. L’uomo ha così cercato di recuperare l’amore perduto. La pellicola ha fatto emozionare una media di 978.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%.

Quelli della Luna | RETE 4

Seconda puntata del nuovo programma di Mughini. La trasmissione, settimana scorsa, non ha esordito nel migliore dei modi. Il conduttore ha raccontato le straordinarie vite di grandi campioni del mondo dello sport. A sintonizzarsi su Rete 4 sono stati, così, in media, 480.000 spettatori con il 2.9% di share.

Rosy Abate | CANALE 5

Le indagini di Luca e Rosy hanno costretto Nuzzo Santagata a evitare l’arresto fuggendo in Sicilia insieme a Regina e Leonardo. Rosy è così partita per cercarli e grazie alle sue conoscenze sul territorio ha trovato il piccolo Leo per potergli far tornare la memoria. La replica della fiction ha ottenuto una media di 1.884.000 spettatori pari all’11.2% di share.

Chicago Fire | ITALIA 1

Il padre di Dawason, Ramon, in seguito all’aggressione, viene operato e si riprende. Nel frattempo la squadra porta in salvo un uomo svenuto nel proprio appartamento, un tale Stoke Porter. La serie tv ha appassionato una media di 944.000 spettatori pari al 5.3% di share.

In Onda | LA7

La trasmissione che si occupa di politica, economia e attualità, ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 792.000 spettatori con uno share del 4.9%.

Pesce Innamorato | TV8

Un giovane falegname che scrive racconti per bambini ha incontrato la donna della sua vita, ma dopo breve tempo l’ha persa di vista per circa un anno e mezzo. Il film di e con Leonardo Pieraccioni ha incollato alla tv una media di 690.000 spettatori con il 4%.