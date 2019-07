La seconda stagione di Rosy Abate – la serie ha finalmente una data. La serie televisiva, che sarebbe dovuta andare in onda tra febbraio e marzo, è stata annunciata durante la presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset. Oggi, però, sappiamo dirvi anche la data esatta della prima puntata di Rosy Abate 2.

Rosy Abate 2, quando inizia la serie tv

Dopo lo slittamento della serie televisiva Rosy Abate 2, i telespettatori più appassionati hanno iniziato a dubitare sulla messa in onda della fiction con Giulia Michelini. L’attrice, allora, ha voluto rassicurare i suoi fan, pubblicando un messaggio sul suo account ufficiale Instagram: “Sto tornando… Non dubitate”. La seconda stagione di Rosy Abate andrà in onda a partire da venerdì 13 settembre 2019 su Canale 5. I telespettatori saranno costretti a spostare gli impegni del venerdì per seguire le vicende della Regina di Palermo.

Rosy Abate 2 anticipazioni, la trama della seconda stagione

Nella seconda stagione di Rosy Abate, Rosy uscirà di galera dopo una detenzione durata sei lunghi anni. Potrà cosi dedicarsi al suo ruolo di mamma con il ritrovato Leonardo. La seconda stagione, dunque, sarà incentrata sul rapporto madre-figlio, dato che Rosy non ha mai avuto modo di conoscere a fondo il bambino che nel frattempo è cresciuto.

Il piccolo Leonardo, infatti, non è più il bambino innocente e ingenuo conosciuto durante le stagioni di Squadra Antimafia, ma è un ragazzo profondamente turbato. La protagonista di Rosy Abate 2 sarà costretta a salvare non solo se stessa, ma anche il figlio, che pare voglia prendere la strada della criminalità. Non mancheranno ovviamente i colpi di scena.

Non resta che aspettare, dunque, la prima puntata della nuova stagione di Rosy Abate. I telespettatori sono affezionati al personaggio sin dalle prime stagioni di Squadra Antimafia, serie televisiva che ha consacrato il personaggio di Rosy Abate e Giulia Michelini come attrice.