Il Commissario Montalbano o la prima puntata della nuova stagione di Live Non è la d'Urso: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 15 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Il Commissario Montalbano e Live Non è la d’Urso | Auditel 15 settembre 2019

La replica di Montalbano vince senza problemi la serata con il 21.75% di share contro live NonelaDurso che va sotto i 2 milioni con l’11.8 di share. Stavolta il “tema” relativo a Mark Caltagirone e Pamela Prati sembra non essere più un argomento di interesse.

Il Commissario Montalbano | RAI 1

Catarella ha annunciato telefonicamente al commissario Montalbano di prima mattina che Alberto La Russa si era suicidato nel proprio laboratorio all’interno della sua casa. Nella stessa notte l’elettricista Ignazio Cucchiara fu trovato assassinato a Vigata. I due casi sono apparsi fin da subito alquanto complessi. La replica dell’amatissima serie tv ha appassionato una media di 4milioni 300mila spettatori, con il 21.75% di share.

Hawaii Five-0 | RAI 2

Durante una ondata di caldo alle Hawaii, due poliziotti, Skip Wendell e Pete Avea, con la loro auto rotta, hanno dovuto chiamare un carro attrezzi. Mentre attendevano, però, l’arrivo di quest’ultimo Tracy Benson, la donna che avevano arrestato, è riuscita a rubare l’arma di uno dei due e ad ucciderli entrambi a sangue freddo. La squadra ha dovuto indagare sul caso. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.239.000 spettatori pari al 5.72% di share.

Genova ore 11:36 | RAI 3

Il documentario ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 716.000 spettatori pari ad uno share del 3.51%.

Unknown – Senza Identita | RETE 4

Il Dott. Martin Harris, mentre si trovava a Berlino, è stato vittima di un incidente stradale a bordo di un taxi. Dopo quattro giorni di coma si è risvegliato , per scoprire che un altro uomo aveva assunto la sua identità e che persino sua moglie, in viaggio con lui, affermava di non conoscerlo. Il film ha conquistato una media di 911.000 spettatori con il 4.89% di share.

Live Non è la d’Urso | CANALE 5

Nuovi sviluppi sul caso Pamela Prati. Durante l’estate sia Eliana Michelazzo che Donna Pamela hanno girato le discoteche raccogliendo grande successo. La vicenda, però, non si è conclusa così. Tante sono ancora le cose poco chiare nella vicenda. Barbara d’Urso ha cercato di sbrogliare la matassa nella prima puntata di Live non è la d’urso, ma altri dubbi sono sorti in studio. Lo show ha debuttato con una media di 1.555.000 spettatori. Share pari al 11.8%.

The Great Wall | ITALIA 1

Il diretto da Zhang Yimou, con: Matt Damon, Jing Tian, Willem Dafoe, Andy Lau, Pedro Pascal e Zhang Hanyu ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.475.000 spettatori con il 7.19% di share.

Pearl Harbor | LA7

La pellicola del 2001 di genere azione, diretta da Michael Bay, con: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Cuba Gooding Jr., Jon Voight e Alec Baldwin ha ottenuto una media di 490.000 spettatori con il 3.24%.

Bruno Barbieri – 4 Hotel 2 | TV8

Bruno Barbieri ha accompagnato 4 albergatori tra masserie e trulli, tra campagna e vista mare, per andare a testare con mano i loro rispettivi alberghi e scoprire se erano all’altezza della situazione oppure no. In Puglia la sfida si è accesa sin da subito, ma solo uno degli albergatori ha potuto cantare vittoria. La trasmissione ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Rubio alla ricerca del gusto perduto | NOVE

Chef Rubio è partito alla scoperta dell’Estremo Oriente. La sua prima tappa è stata la Thailandia dove ha scoperto ed assaporato la cultura gastronomica locale. La trasmissione ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.