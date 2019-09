Live – Non è la D’Urso torna su Canale 5 e il cosiddetto Prati – gate si riapre. Scontro iniziale della prima puntata di stasera, infatti, è quello tra Francesca Barra ed Eliana Michelazzo. Il motivo? La giornalista sembra scagliarsi contro l’ex volto di Uomini e donne, replicando così in merito alle serate in discoteca di quest’estate. «Vi voglio vedere in tribunale» le parole pronunciate in diretta tv dall’opinionista. Ecco i video Mediaset del 15 settembre 2019, con l’intero momento trasmesso su Canale 5.