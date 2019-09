Live – Non è la D’Urso è tornato ufficialmente in tv. La prima puntata è andata in onda ieri sera, domenica 15 settembre 2019 e questo qui è il video Mediaset completo per rivederla in streaming on demand.

Trasmessa in tv dalle ore 21.32 all’1.32 del 16 settembre, ieri la puntata di Live ha dato spazio a tanti ospiti in studio ed interviste: da Eliana Michelazzo, a Mickey Rourke, passando per Pamela Perricciolo, Giusy Zenere e la moglie di Claudio Caniggia.

Rivediamola, allora, in replica online, grazie al video ufficiale pubblicato qui su Superguida tv e su Mediaset Play. Live, ricordiamo infine, tornerà in diretta domenica prossima, come sempre con la conduzione di Barbara D’Urso.