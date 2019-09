Le accuse della moglie di Claudio Caniggia novità di Live – Non è la D’Urso. Ospite oggi nel programma di Canale 5, infatti, Marianna Nannis ha fatto affermazioni molto dure sull’ex calciatore argentino e marito.

Cos’ha detto Nannis in diretta tv? Intervistata da Barbara D’Urso e dagli opinionisti dello show, la donna ha sostenuto che il marito sia “rovinato dall’amante“. Claudio Caniggia, però, ha replicato a stretto giro, seppur non presente fisicamente in trasmissione.

Ecco i primi video Mediaset dedicati a questa nuova guerra familiare. Tra i filmati: anche la posizione in merito di Sofia Bonelli, in tv presentata ai telespettatori come fidanzata dell’ex calciatore argentino.