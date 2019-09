Imma Tataranni, Live Non è la d’Urso, ma anche Che tempo che fa e Non è l’Arena: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 29 settembre 2019 la prima serata televisiva? Ecco tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre. Tante le sfide in onda. Il ritorno di Fabio Fazio, approdato su Rai 2, ha fatto sì che vi fossero ancor più possibilità che il pubblico della domenica sera si suddividesse maggiormente. Analizziamo insieme i dati raccolti. Settimana scorsa a vincere fu la fiction di Rai 1 grazie ad un ottimo risultato, ovvero oltre 5 milioni di telespettatori.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Imma Tataranni e Live Non è la d’Urso | Auditel 29 settembre 2019

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore | RAI 1

Questa volta Imma, con la sua indagine, è entrata in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a sé stessa, desiderosa solo andare via e che per riuscirci è pronta a tutto. La serie tv ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori e il 00.00% di share.

Che tempo che fa | RAI 2

Fabio Fazio e la sua squadra sono approdati su Rai 2 dopo essere stati ‘cacciati’ da Rai 1. La trasmissione ha debuttato con una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Ospiti in studio: l’ex Ministro dell’Economia Giovanni Tria, Carlo Cottarelli, Federica Pellegrini, Manuel Bortuzzo, Enrico Brignano, Michela Murgia e Mahmood.

Il Borgo dei Borghi | RAI 3

Nuova sfida tra i Borghi più belli d’Italia. Camila Raznovich ha condotto i telespettatori tra bellezza, arte, cultura, gastronomia, in compagnia di guide locali e di eccezionali compagni di viaggio. La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%. In questa puntata la conduttrice si è recata, fra gli altri posti, anche nei castelli di Grinzane Cavour, a Serralunga d’Alba e Govone.

Prisoners | RETE 4

Nella tranquilla provincia americana due bambine di sei e sette anni, Anna ed Eliza, sono uscite a giocare insieme e sono svanite nel nulla senza lasciare traccia. I genitori, fra di loro amici, hanno quindi reagito nei modi più disparati. Keller, il padre della piccola Anna, ha iniziato una caccia all’uomo senza esclusione di colpi, mentre sua moglie Grace si è imbottita di psicofarmaci per attutire il dolore e lo sgomento; Franklin, il padre di Eliza, ha cercato di non farsi travolgere dalla sete di giustizia di Keller mentre la moglie Nancy si è alleata con l’uomo. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Live Non è la d’Urso | CANALE 5

Terza puntata dello show di Barbara d’Urso “Live non è la d’urso”. La trasmissione ha preso il via con il talck sui tradimenti con la moglie di Caniggia, il fidanzato di Francesca De Andrè, portata via dallo studio prima della messa in onda con una ambulanza per colpa di un collasso, Taylor Mega e la nuova fidanzata. Si è poi parlato del dramma di Lele Mora, ma anche della ‘dieta’ Panzironi. Lo show ha raggiunto così una media di 0.000.000 spettatori col 00.00% di share.

Independence Day – Rigenerazione | ITALIA 1

La pellicola del 2016 di genere azione, diretta da Roland Emmerich, con: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Maika Monroe, Sela Ward e William Fichtner ha incollato davanti al teleschermo una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Non è l’Arena | LA7

Massimo Giletti è tornato su La7 con una lunga intervista a Luigi Di Maio. Il giornalista, successivamente, si è occupato dei furbetti che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza e continuano a lavorare in nero. La trasmissione ha così informato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.