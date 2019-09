L’appuntamento con Live – Non è la D’Urso si rinnova anche in streaming. La puntata intera di domenica 29 settembre 2019, infatti, si può rivedere anche qui su Superguida tv consultando il video Mediaset completo di tutta la serata. Ieri in trasmissione, tra le altre cose, spazio anche a: Rocco Siffredi e Aida Nizar; Adriano Panzironi; Lele Mora; Taylor Mega; il malore di Francesca De André. Live, ricordiamo infine, torna in onda domenica prossima, come sempre in diretta su Canale 5 e con la conduzione di Barbara D’Urso.