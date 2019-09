Taylor Mega presenta la fidanzata Giorgia Caldarulo a Live – Non è la D’Urso, ma Erica Piamonte non ci sta. In tv l’influencer conferma che le due stanno insieme ufficialmente e si confronta anche con l’ex concorrente del Grande Fratello 16 in un faccia a faccia in ascensore. “Con Erica? Più di un’amicizia. Avevamo una relazione aperta” le sue parole prima dello scontro con la ragazza. Ecco il video Mediaset con tutte le immagini dalla puntata di domenica 29 settembre 2019.