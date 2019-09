Come sta ora Francesca De André? Dopo la news della corsa in ospedale per un malore, le ultime notizie date a Live – Non è la D’Urso parlano di un netto miglioramento delle sue condizioni di salute. “Francesca si è ripresa. Sta bene e ha ripreso anche a parlare” le parole usate da una giornalista del programma di Canale 5, collegata in diretta tv con Barbara D’Urso dal San Raffaele di Milano. Ecco il video Mediaset con gli aggiornamenti dalla puntata di stasera, domenica 29 settembre 2019.