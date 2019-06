Semifinale del Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso contro Volevamo andare lontano. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 3 giugno 2019? Ecco i dati Auditel della prima serata. Analizziamo insieme il comportamento del pubblico per scoprire, nonostante l’arrivo della bella stagione, come abbiamo reagito i telespettatori a quanto è stato loro proposto.

Ascolti tv ieri, 3 giugno 2019

+++ ASCOLTI TV IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Volevo andare lontano | Rai 1

Julia Becker, stilista di grande talento, durante la presentazione di una sua sfilata di moda, si è scontrata con Alexander Schlewitz. L’uomo è entrato nella sua vita e l’ha ribaltata. L’uomo più anziano si è presentato come suo nonno e ha iniziato a parlare di suo padre Vincenzo. Julia ha creduto che l’uomo avesse sbagliato persona anche perché sua madre le ha sempre detto che Vincenzo era morto molto tempo fa. A sintonizzarsi su Rai 1 sono stati, in media, 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Unici Non Stop. La stagione dei talenti | Rai 2

La trasmissione, secondo gli ascolti tv di ieri, ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Report | Rai 3

Nel primo servizio dal titolo Mandati al diavolo, si è parlato dei gruppi ultras spietati e vicini alle ‘ndrine calabresi dopo la riapertura del fascicolo sulla morte di Raffaello Bucci, l’ex ultrà della Juve. Federico Ruffo ha raccolto in Inghilterra la testimonianza dell’uomo a cui Bucci aveva confidato i timori per la propria vita e, attraverso documenti inediti, ha mostrato il percorso del tesoro accantonato da Bucci e dai Drughi tramite il bagarinaggio. La trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Quarta Repubblica | Rete 4

Nicola Porro ha intervistato in esclusiva il senatore della Lega Armando Siri. Il braccio destro di Matteo Salvini è tornato a parlare, dopo che il premier Giuseppe Conte gli ha ritirato le deleghe da sottosegretario ai Trasporti, in seguito alle polemiche per l’iscrizione nel registro degli indagati per corruzione. Ad andare in onda è stata anche l’intervista al Pm romano Luca Palamara, autosospeso dall’Associazione nazionale magistrati, dopo che i colleghi di Perugia hanno aperto un fascicolo di indagine a suo carico per corruzione. Il programma ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Semifinale Grande Fratello 2019 | Canale 5

GF16 ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. A tener i telespettatori incollati alla tv sono state tutte le possibili eliminazioni annunciate da Barbara d’Urso all’inizio della Semifinale del padre di tutti i reality. Ad entrare nella casa sono stati: Simone Coccia e Stefania Pezzopane.

Apes Revolution | Italia 1

Una nazione in crescita di scimmie geneticamente modificate guidate da Cesare è stata minacciata da un gruppo di umani sopravvissuti al virus devastante liberato un decennio prima. Entrambi fronti hanno finito per trascinarsi sull’orlo di una guerra che ha determinato la specie dominante sulla Terra. Il film ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Tutte Le Donne Della Mia Vita | La7

Un cuoco è stato licenziato dal proprietario del locale per cui lavora e, in cerca di asilo fisico e sentimentale, ha aperto l’agenda e chiamato tutte le donne: le compagne, le amanti, la madre. Il film ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Karate Kid III | Tv8

La pellicola diretta da John G. Avildsen, con: Ralph Macchio, Pat Morita, Martin Kove, Thomas Ian Griffith e Robyn Lively ha proseguito la saga di Kartate Kid iniziata nelle settimane scorse. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di audience.

Fantozzi Subisce Ancora | NOVE

Il ragionier Ugo Fantozzi, impiegato di concetto presso una grande azienda, ha dovuto affrontare le sue solite, umilianti disavventure. Il film cult ha divertito, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.