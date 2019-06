Accompagnata da Simone Coccia Colaiuta, Stefania Pezzopane torna al Grande Fratello con un discorso sull’amore e commuove tutti. Affiancata dal fidanzato con tatuaggi, infatti, la senatrice fa scoppiare i concorrenti in lacrime, con un messaggio che affronta temi come dignità, violenza e sentimenti. Così tanto che, anche in studio, gli occhi lucidi non mancano e Barbara D’Urso riconosce pubblicamente alla politica di aver dato una “lezione di vita” ai partecipanti al programma. Rivediamo, allora, l’emozionante momento tratto dalla semifinale, trasmessa in diretta su Canale 5 lunedì 3 giugno 2019.