Seconda sfida fra Nero a metà e Il Grande Fratello Vip 3? Chi ha vinto questa volta? Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, lunedì 26 novembre 2018? la scorsa settimana l’esordio della fiction di Rai 1 è stato strepitoso. Nero a metà ha conquistato 6 milioni di telespettatori ed il 25% di share. Questa settimana quanti telespettatori hanno seguito la fiction con protagonista Claudio Amendola, quanti il reality condotto da Ilary Blasi e quanti, invece, si sono sintonizzati sugli altri canali? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti la prima serata di ieri.

Ascolti tv ieri, 26 novembre 2018

RAI 1 – Nero a metà

Carlo e Malik si sono ritrovati a investigare sul caso di una ragazza ucraina trovata morta in una valigia all’aeroporto di Roma. Nel corso dell’indagine i due hanno dimostrato di avere due approcci molto diversi e distanti. L’intuito e l’esperienza si sono scontrati con le nuove tecnologie. La fiction ha tenuto con il fiato sospeso una media di 5.433.000 spettatori pari al 23.5% di share.

RAI 2 – La tragedia di un uomo ridicolo

A causa della scomparsa del regista Bernardo Bertolucci, al posto del solito telefilm americano, Rai 2 ha trasmesso il film La tragedia di un uomo ridicolo.

Un gruppo di terroristi ha sequestrato il figlio dell’industriale Primo Spaggiari e ha chiesto un riscatto di un miliardo di lire. Quando l’industriale si è convinto di non poter più salvare il figlio, ritenendo che orma fosse morto, ha almeno escogitato un piano assurdo e truffaldino per salvare il suo caseificio. Questa la trama della pellicola firmata dal compianto Bertolucci. Il film dell’amatissimo regista ha appassionato una media di 633.000 spettatori pari al 2.7% di share.

RAI 3 – Report

Tecnologia e salute. Da un lato la tecnologia sembra essere entrata a far parte della nostra vita quotidiana ed esserne diventata parte integrante, dall’altro, però, pare proprio che tutta questa tecnologia stia creando danni alla nostra salute. E’ questo il tema che il programma di Rai 3 condotto da Sigrfido Ranucci ha affrontato ieri sera. La trasmissione, secondo gli ascolti tv, ha informato una media di 1.769.000 spettatori pari al 7.3% di share.

RETE 4 – Quarta Repubblica

Nicola Porro si è occupato della tensione all’interno del governo gialloverde e della manovra economica. Ad andare in onda, inoltre, è stato un approfondito reportage sulla rete della mafia nigeriana. Tra gli ospiti della serata: il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri, il Ministro per le politiche agricole Gian Marco Centinaio, il Presidente itinerari previdenziali Alberto Brambilla, Massimiliano Romeo (Lega), Andrea Ruggieri (Forza Italia) e Bruno Vespa. La trasmissione ha informato una media di 682.000 spettatori con il 3.8% di share.

CANALE 5 – Grande Fratello Vip 3

L’eliminazione di Martina e quella, a sorpresa, di Giulia Provvedi. Ecco due degli avvenimenti più rilevanti della nuova puntata del GF Vip 3. Il reality condotto da Ilary Blasi, con Alfonso Signorini, ha conquistato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 3.567.000 spettatori pari al 20.8% di share. Durante la serata tanti sono stati i momenti emozionanti e divertenti.

La prova settimanale, ad esempio, ha creato molta ilarità sui social mentre la bellissima sorpresa ad Andrea Mainardi ha commosso i telespettatori. A creare scompiglio nella casa più spiata della tv, infine, è giunta la mamma di Giulia Salemi. Il suo rito magico per far fidanzare la figlia con Francesco Monte ha scatenato numerose polemiche ed aperto il dibattito anche in studio.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Benedetta e Lory.

Grazie per essere stati con noi anche questa sera! Vi aspettiamo lunedì con la semifinale di #GFVIP! 😉 pic.twitter.com/BWJCZDnuFx — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 27, 2018

ITALIA 1 – Brick Mansions

In una Detroit in mano al crimine, la polizia ha eretto delle mura per contenere i criminali in un’area ben precisa e proteggere il resto della città. Damien Collier, un poliziotto sotto copertura, e Lino hanno dovuto unire le forze per liberare dalle grinfie del re della droga di Detroit la fidanzata di Lino. Questa la trama di Brick Mansions. L’entusiasmante film con protagonista Paul Walker ha appassionato una media di 1.094.000 telespettatori pari al 4.5% di share.

LA7- Piccolo Buddha

Così come Rai 2 anche la Rete di Urbano Cairo ha deciso di omaggiare Bertolucci trasmettendo uno dei sui film. Ad andare in onda è stato Piccolo Buddah. La pellicola ha raggiunto una media di 577.000 spettatori con uno share del 2.7%. Nel cast del film vi erano attori del calibro di: Keanu Reeves, Bridget Fonda, Chris Isaak, Ruocheng Ying, Alex Wiesendanger e Raju Lal.

TV8 – Agente 007 – la spia che mi amava

Due sommergibili nucleari, uno sovietico ed uno britannico, sono spariti nel nulla. 007, dopo essere sfuggito ad un attacco di una squadra del KGB, è stato incaricato di ritrovarli e risolvere così il mistero. La saga di James Bond non si arresta. Il nuovo lunedì all’insegna di 007, secondo gli ascolti tv, ha portato a casa una media di 345.000 spettatori con l’1.5% di share.

NOVE – C’è posto per 30?

Max Giusti e i suoi affamati ed agguerriti 30 giudici sono andati alla scoperta dei sapori di Ascoli Piceno, nelle Marche. Grazie ad una sfida tra centro città e tradizione contadina del paese, per decretare il miglior ristorante marchigiano, la trasmissione ha raggiunto 222.000 spettatori con uno share dello 0.9%.