La puntata di ieri sera, 24 novembre 2024, di “Che Tempo Che Fa” ha offerto al pubblico una serie di interviste esclusive e momenti di intrattenimento di alto livello. Condotto da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, il programma ha ospitato personalità di spicco del panorama internazionale e nazionale. Tra gli ospiti principali, l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg ha condiviso aneddoti sulla sua carriera e ha presentato il suo memoir “Frammenti di memoria”, in uscita il 26 novembre. Inoltre, i neosposi Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno rilasciato la loro prima intervista televisiva insieme da marito e moglie, offrendo uno sguardo sulla loro vita privata e professionale.

La serata ha visto anche la partecipazione del governatore del Veneto, Luca Zaia, e della cantante Elodie, che ha presentato il suo nuovo singolo “Feeling” in collaborazione con Tiziano Ferro. Non sono mancati i consueti momenti di approfondimento e intrattenimento, tra cui la “letterina” di Luciana Littizzetto e l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”, arricchito dalla presenza di ospiti come Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti e altri volti noti. La puntata ha confermato il format consolidato del programma, offrendo un mix equilibrato di interviste, musica e momenti di leggerezza, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Come sono andati gli ascolti tv di ieri sera? Ecco l’analisi dei dati auditel.

Dati Auditel “Che tempo che fa”, puntata di ieri, 25 novembre

Ascolti straordinari per CTCF sul Nove: 2 milioni di telespettatori e il 10,4%, con un picco di 2 milioni e mezzo e del 12,6%, confermandosi sul podio dei programmi più visti della serata.

Record di ascolti anche per il Tavolo con il 10,2%.

Sui social, con 340 mila interazioni, si conferma il programma più commentato della serata.