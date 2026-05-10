Ascolti tv sabato 9 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Dalla Strada al Palco” contro “Amici Il Serale“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 9 maggio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Dalla Strada al Palco vs Amici Il Serale | Auditel ieri sera, 9 maggio 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Dalla Strada al Palco” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto?

Rai 1: Dalla Strada al Palco, il programma condotto da Carlo Conti alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia ha intrattenuto 2.493.000 spettatori pari al 17.9% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie televisiva creata da Alexi Hawley con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha appassionato 615.000 spettatori pari al 3.9%.

Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi ha informato 552.000 spettatori e il 3.9 di share.

Rete 4: Bomber, il film del 1982 diretto da Michele Lupo con protagonista Bud Spencer ha strappato un sorriso a 616.000 spettatori pari al 4.1% di share.

Canale 5: Amici di Maria – Il Serale 2026, la semifinale del serale condotto da Maria De Filippi ha incollato alla tv 2.904.000 spettatori con uno share del 22.2%.

Italia 1: Kung Fu Panda 3, il film d’animazione del 2016 diretto da Jennifer Yuh Nelson e Alessandro Carloni ha divertito 589.000 spettatori con il 3.8%.

La7: In altre parole il talk show condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.094.000 spettatori con il 6.6% nella prima parte e 579.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte.

Tv8: MasterChef Italia, il talent show e culinario ha coinvolto 242.000 spettatori (1.8%).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha interessato 521.000 spettatori con 3.7% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 3.648.000 spettatori con il 21.8 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.766.000 spettatori con il 22.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 maggio 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.359.000 spettatori ( 11.4 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine : 732.000 spettatori ( 8.1 %) nella prima parte e 660.000 spettatori ( 7.7 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 857.000 spettatori (10.6%) nella prima parte dalle 17:07 alle 18:20 e 1.121.000 spettatori (12.8%) nella seconda parte.

CANALE 5