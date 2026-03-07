Ascolti tv venerdì 6 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Generation” contro “Io sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 6 marzo 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai1: The Voice Generations, la prima puntata della nuova edizione del talent musicale che vede gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie, amici e colleghi presentato da Antonella Clerici ha intrattenuto 2.595.000 spettatori pari al 18.7% di share.



Rai 2: House of Gucci, il film del 2021 diretto e co-prodotto da Ridley Scott con protagonisti Lady Gaga e Adam Driver ha fatto compagnia a 555.000 spettatori (3.6%).

Rai 3: La pelle del mondo, il programma – viaggio dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro con Stefano Mancuso e Lillo ha incuriosito 661.000 spettatori con lo 3.9%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha attirato l’attenzione di 1.097.000 spettatori con il 8.5% di share.

Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi della soap turca hanno appassionato 1.829.000 spettatori con uno share del 14.7%.

Italia 1: Top Gun – Maverick, il film del 2022 con Tom Cruise e Miles Teller ha coinvolto 1.531.000 spettatori (share 9.7%).

La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi ha raccolto 858.000 spettatori e il 6.3%.

Tv8: MasterChef Italia, il programma televisivo italiano di genere talent show e culinario ha interessato 326.000 spettatori con uno share del 2.2%.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova edizione del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 1.002.000 spettatori con uno share del 5.6%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi: non va in onda.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.596.000 spettatori con il 28.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 marzo 2026

RAI 1

La volta buona : 1.726.000 spettatori con il 16 % nella prima parte dalle 14:11 alle 15:30 e 1.749.000 spettatori con il 19.5 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:11 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.624.000 spettatori con il 19.1 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.796.000 spettatori con il 20.4% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 2.319.000 spettatori con il 22.7% dalle 17:49 alle 18:26.

CANALE 5