Ascolti tv 2 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ulisse Il piacere della scoperta” contro il “Scherzi a Parte“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 2 marzo 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Ulisse – Il piacere della scoperta, lo speciale alla scoperta di una delle regge più famose al mondo, la reggia di Versailles, ha incuriosito 3.068.000 spettatori pari al 19.6% di share.

Su Rai 2: Pattini d’argento, il film del 2020 diretto da Michail Lokšin ha emozionato 646.000 spettatori pari al 3.7%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha informato 1.150.000 spettatori (7.4%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha registrato 611.000 spettatori (4.6%).

Canale 5: Scherzi a Parte, la nuova edizione del programma condotto da Max Giusti ha divertito 3.588.000 spettatori con uno share dello 26%.

Italia 1: Io sono vendetta, il film del 2016 diretto da Chuck Russell con protagonista John Travolta ha coinvolto 941.000 spettatori con il 5%.

La7: La Torre di Babele, il programma storico, culturale, politico, economico condotto da Corrado Augias ha raccolto 984.000 spettatori e lo 5.1%.

Tv8: Bruno Barbieri – 4 Hotel, il programma che vede quattro proprietari di alberghi, della stessa area geografica, sfidarsi per dimostrare l’eccellenza della propria attività ha fatto compagnia a 278.000 spettatori con 1.7% di share.

Nove: Enzo Tortora – Ho voglia di immaginarmi altrove, il docufilm sul caso giudiziario che travolse l’amatissimo conduttore televisivo di Portobello nel 1983 ha appassionato 169.000 spettatori con lo 1% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.271.000 spettatori con il 24.1 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.394.000 spettatori con il 24.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 marzo 2026

RAI 1

La volta buona : 2.005.000 spettatori con il 17.5 % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e 1.985.000 spettatori con il 21.1 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16%;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16%; Il Paradiso delle Signore : 1.617.000 spettatori con il 18.5 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.754.000 spettatori con il 19.6% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 2.450.000 spettatori con il 23% dalle 17:49 alle 18:39..

CANALE 5