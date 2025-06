La grande novità della stagione 2025-2026 della Rai è rappresentata da I The Jackal che avranno un programma tutto loro dal titolo Gli Scatenati. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quando andrà in onda in tv.

I The Jackal approdano sulla Rai con il programma Gli scatenati: quando in tv

I The Jackal sono i conduttori di Gli Scatenati. Il nuovo programma dell’emittente pubblica riprende un format di successo Mediaset, Chi ha incastrato Peter Pan, e vedrà al centro dello show bambini e bambine. La messa in onda è prevista, in prima serata, per novembre 2025 su Rai2. Al momento la data non è stata ancora ufficializzata.

Ma di cosa parla il nuovo show? Gli scatenati sono bambine e bambini protagonisti di esilaranti gag e interviste strampalate su diversi temi. Con l’ingenuità e la tenerezza che contraddistingue i più piccoli, vedremo domande imprevedibili e risposte spiazzanti che si mescolano in un format capace di far ridere ma anche far riflettere su tematiche complesse.

Inoltre in ogni puntata, le interviste ad ospiti di primo piano si alterneranno a momenti di intrattenimento più leggero, creando un mix dinamico tra imprevisti, candid camera ed esibizioni. I The Jackal a volte saranno loro stessi vittime dell’imprevedibilità del gruppo dei più piccoli.

Chi sono i The Jackal

I The Jackal sono un gruppo comico fondato a Napoli nel 2005. Diventato famoso soprattutto grazie a Youtube, attualmente sono composti da Aurora Leone (entrata nel 2019 dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent), Ciro Priello, Fabio Balsamo e Gianluca Fru (entrato nel 2016).

Lo scorso anno, Ciro Priello e Fabio Balsamo hanno condotto su Rai 2 The Floor – Ne rimarrà solo uno, facendo registrare ottimi ascolti. Inoltre Fru è stato confermato come co-conduttore di Pechino Express per il 2025 insieme a Costantino della Gherardesca mentre Aurora Leone ha partecipato alla quarta edizione di LOL. Prossimamente il gruppo sarà impegnato anche nella seconda stagione di Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget.