Dopo poche settimane dal rilascio della quinta stagione, che su Netflix ha già totalizzato oltre 26,8 milioni di visualizzazioni globali, la piattaforma rinnova Emily in Paris per una sesta stagione. Il grande successo delle precedenti stagioni ha infatti reso Emily, interpretata da Lily Collins, una vera icona pop e di stile, con una vita piena di imprevisti e un tocco di glamour. Vediamo insieme ulteriori dettagli.

Emily in Paris torna per una sesta stagione: la conferma di Netflix

La quinta stagione di Emily in Paris, rilasciata il 18 dicembre, è già un grande successo della piattaforma. Ha infatti conquistato, in soli 11 giorni, il secondo posto nella classifica Global Top 10 delle serie TV in lingua inglese e raggiunto la Top 10 in 91 paesi e la prima posizione in altrettante 24 nazioni, tra cui Francia, Italia, Brasile e Germania.

Una stagione che era stata già preceduta da un’imponente campagna marketing. Infatti, per celebrare l’uscita, alcuni dei personaggi della serie, tra cui Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park e Darren Star hanno partecipato alla World Premiere di Parigi al Grand Rex arrivando direttamente da Venezia, a bordo del leggendario Venice Simplon-Orient-Express.

Un viaggio perfettamente in linea con l’immaginario e l’universo della stilosissima Emily Cooper, che si è concluso con un’emozionante sorpresa musicale di Ashley Park (Mindy nella serie), che ha interpretato alcuni brani iconici della serie.

Composta da 10 episodi, questo nuovo capitolo è terminato con nuove avventure ambientate tra Roma, Parigi e Venezia. E, alla fine dell’ultima puntata, capiamo che molti altri avvenimenti esaltanti stanno per capitare alla giovane protagonista. Emily infatti, dopo aver chiuso il fidanzamento con Marcello Muratori, riceve una cartolina da parte di Gabriel, che la invita a raggiungerlo in Grecia. Cosa succederà tra i due?

Per adesso non possiamo fare altro che aspettare, anche se, dagli annunci svelati oggi dalla piattaforma, sappiamo già che l’uscita di questa nuova stagione è prevista per quest’anno.