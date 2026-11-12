Appesi a un cavo, un documentario ad alta tensione – Recensione

Ci sono storie che sembrano concepite appositamente per suscitare tensione ed emozione in chi ne è testimone, anche se soltanto dallo schermo di un televisore. E quella narrata in Appesi a un cavo, documentario diretto da Mohammed Ali Naqvi che ripercorre una drammatica vicenda avvenuta nell’agosto del 2023, è di quelle che non si dimenticano.

Il dramma vissuto da otto persone rimaste sospese nel vuoto all’interno della cabina di una funivia tra le montagne della zona settentrionale del Pakistan è stato infatti una vera e propria corsa contro il tempo, con una sola fune ancora in grado di sostenere il loro peso e un gruppo di coraggiosi soccorritori chiamati a escogitare soluzioni improvvisate, in condizioni estreme, per cercare di trarle in salvo prima che fosse troppo tardi. Gli ottanta minuti del film ripercorrono quelle drammatiche ore, tra interviste e filmati di repertorio.

Appesi a un cavo: un filo di speranza – recensione

Come accennato, tutto ha avuto inizio nella regione montuosa di Battagram il 22 agosto 2023, quando sei giovani diretti a scuola e due adulti salirono a bordo della funivia, mezzo di trasporto fondamentale in territori dove le strade sono poche e gli spostamenti possono richiedere tragitti estremamente lunghi, pur comportando rischi considerevoli anche a causa di una manutenzione discutibile.

Durante il tragitto, due delle tre funi che sostengono la cabina cedettero improvvisamente, lasciando quella scatola di metallo e i suoi occupanti sospesi a centinaia di metri dal fondo della gola, appesi letteralmente all’ultimo cavo rimasto intatto. Le condizioni erano disperate: la struttura poteva cedere da un momento all’altro, mentre a terra amici e familiari erano in apprensione per le sorti di chi si trovava a bordo. Nel frattempo, la notizia cominciò a circolare sui mezzi d’informazione e sui social network, trasformando l’incidente in un caso prima nazionale e poi internazionale. Un’attenzione mediatica che si sarebbe rivelata determinante per spingere la macchina dei soccorsi a livelli inimmaginabili.

Fino all’ultimo secondo

È un documentario che possiede una di quelle premesse capaci di catturare immediatamente l’attenzione dello spettatore, facendo leva su una situazione di estremo pericolo realmente vissuta dai diretti interessati, che compaiono anche nelle interviste dove ricordano le proprie paure e gli sforzi di chi ha contribuito alla loro salvezza. Gli ottanta minuti di visione possono contare su un’impressionante quantità di materiale audiovisivo raccolto all’epoca: dai filmati realizzati con i telefoni cellulari dai residenti alle riprese dell’esercito, fino ai numerosi servizi televisivi di una stampa che aveva compreso la portata emotiva di quanto stava avvenendo.

Ci troviamo davanti a un ibrido che non rinuncia alla ricostruzione cinematografica, ma mette al centro i reali protagonisti, conservando al contempo un legame diretto con la vicenda. Pur nella sua breve durata, Appesi a un cavo riesce a tenere alta e costante la suspense, con la consapevolezza di come siano andati realmente i fatti che non impedisce al pubblico di provare una sincera apprensione per chi era rimasto lì, sospeso nel vuoto, e per i soccorritori che rischiarono la propria vita per metterne in salvo altre.

Conclusioni finali

Ispirato a una storia di sopravvivenza che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso soltanto qualche anno fa, Appesi a un cavo racconta le difficoltà che i soccorritori hanno dovuto affrontare in una situazione estremamente rischiosa, nella quale il minimo errore o una semplice circostanza sfortunata avrebbero potuto significare morte certa.

Il dramma delle otto persone rimaste bloccate su una funivia in una zona remota del Pakistan rivive in questo documentario, che alterna testimonianze e filmati d’archivio, ricostruendo con lucidità e un efficace equilibrio tra partecipazione emotiva e tensione una vicenda che sembra quasi uscita da un film di Hollywood.