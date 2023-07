Le anticipazioni 3° stagione Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che nelle prossime settimane vedremo Demir sparare ad Ali Rahmet Fekeli dopo un’accesa discussione. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Gaffur rischia la vita

Tra i due imprenditori non è mai corso buon sangue, ma ala situazione sembra farsi ancora più tesa quando Fikret – approfittando dell’assenza degli Yaman impegnati a festeggiare il compleanno del piccolo Adnan – decide di intrufolarsi nella tenuta portando con sé una tanica di benzina.

Le sue intenzioni appaiono subito poco rassicuranti, e infatti il nipote di Fekeli non esita a rovesciare il contenuto della tanica in uno dei fienili. Se da un lato il giovane si preoccupa di far uscire tutti i cavalli prima di dar fuoco al liquido infiammabile, dall’altro non si accorge che proprio in quel fienile c’è Gaffur che sta dormendo.

Le fiamme divampano in fretta e l’ex capomastro riesce a malapena a scampare al fuoco. Gaffur si reca immediatamente dagli Yaman e – davanti alle persone presenti alla festa di compleanno di Adnan – racconta a Demir quanto accaduto.

Spoiler turchi Terra Amara, Demir sospetta di Fikret

Tra gli invitati c’è Umit, che ascoltando il racconto di Gaffur capisce immediatamente che a causare l’incendio è stato Fikret. Anche Demir capisce immediatamente che il responsabile è il nipote di Fekeli e chiama il patrigno di Yilmaz a casa. Il giorno seguente i due imprenditori si incontrano nella piazza centrale di Cukurova, e tra Fekeli e Demir scoppia una violenta discussione alla quale assistono molte persone.

Demir accusa Ali Rahmet di non riuscire a tenere a bada suo nipote Fikret.

Terra Amara anticipazioni Turchia: Fekeli va alla fabbrica

Furioso Fekeli sale sulla sua auto e si dirige verso la fabbrica, ma Demir lo segue. Davanti a tutti i dipendenti del cotonificio lo Yaman estrae una pistola e la punta contro Ali Rahmet. Quest’ultimo lo invita a farla finita una volta per sempre e lo Yaman agisce. Con una sorprendente freddezza Demir preme il grilletto, per poi allontanarsi lasciando Fekeli a terra in una pozza di sangue.

Terra Amara, trame turche: Fikret si reca da Fekeli

La notizia della sparatoria fa in fretta il giro di Cukurova e Fikret – che apprende quanto accaduto da Umit – sentendosi in colpa decide di recarsi a casa dello zio. Il ragazzo vuole sapere dove è stato portato Fekeli, visto che in ospedale non è mai arrivato.

Appena entrato in casa si trova davanti lo zio – vivo e in perfetto stato di salute – insieme a Demir. Fikret capisce così di essere stato vittima di una messa in scena organizzata con il solo scopo di smascherarlo e non riesce a nascondere la sua rabbia. Demir prova a farlo ragionare, invitandolo a mettere fine alla loro rivalità, ma Fikret controbatte invitandolo a di dire davanti a tutta Cukurova che suo padre era un infame e che si è preso gioco di sua madre.

Demir rifiuta e – dopo aver capito che non riuscirà a placare l’ira di Fikret – se ne va. A quel punto il nipote di Fekeli si rivolge allo zio, dicendogli che la sua guerra è appena iniziata. Cos’altro avrà in mente Fikret?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.