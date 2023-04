Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2023 ci svelano che ci attende una settimana ricca di colpi di scena. La soap turca – nonostante lo stop previsto per lunedì 1° maggio – è pronta a regalarci molti avvenimenti che ci faranno sicuramente trattenere il fiato. Pronti a scoprirli? Nelle prossime puntate l’arrivo della piccola Leyla è festeggiato dalla famiglia Yaman con una bella cerimonia, Cetin viene liberato e tra Yilmaz e Mujigan aumentano le tensioni. Ma scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 29 aprile al 5 maggio 2023

La piccola Leyla fa il suo “ingresso” a villa Yaman e la famiglia la festeggia con una cerimonia. Demir, Züleyha e Hunkar sono felici, e la loro gioia contrasta decisamente con la preoccupazione che invece attanaglia Yilmaz e Mujigan. La dottoressa dapprima rifiuta di far vedere al padre il piccolo Kerem Ali poi, una volta a casa, assume un atteggiamento che Yilmaz non esita a definire “eccessivo e inopportuno” nei suoi confronti.

La dottoressa non si fida del marito, e la situazione sfocia in un diverbio tra i due quando Mujigan deve necessariamente recarsi a firmare dei documenti. Davanti alla reticenza della donna, che non se la sente di lasciare Kerem Ali da solo con Yilmaz, l’Akkaya reagisce accusandola di avere un comportamento inadeguato.

Mujigan a quel punto “cede” ed esce di casa. Sulla strada del ritorno però, la dottoressa si trova a fare i conti con uno spiacevole imprevisto: dopo aver preso una buca è costretta a posticipare il suo rientro a casa.

Terra Amara, trame italiane

Yilmaz si trova così da solo con il bambino, che inizia a piangere perché ha fame. Kerem Ali rifiuta il biberon e Mujigan è irrintracciabile. A quel punto Yilmaz non trova altra soluzione se non quella di chiedere aiuto a Züleyha, che decide di allattare il piccolo.

Quando Mujigan rientra trova così suo figlio tra le braccia della “rivale” e va su tutte le furie!

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 5 maggio 2023

Nelle prossime puntate di Terra Amara c’è spazio anche per Cetin, che viene finalmente assolto e scarcerato e può finalmente godersi la pace ritrovata con la sua amata Gulten. Le cose andranno invece male per Hatip, che viene scoperto e smascherato dalla moglie. Dopo averle detto di dover correre in soccorso di un’amica, il Tellidere si reca a una festa. Naciye però lo segue.

Una grande delusione si prospetta all’orizzonte per Sermin che – dopo aver invitato a cena Sabahattin nella speranza di riconquistare il suo cuore dell’ex marito – si trova a dover fare i conti con una verità amara. L’uomo infatti le rivela di aver deciso di sposare Julide!

Berika annuncia di voler lasciare la guida dell’associazione, così Fusun orienta l’attenzione delle altre verso Behice.

Un incendio nel fienile della tenuta Yaman durante la cerimonia del Mowlid fa temere per la vita del piccolo Adnan. Sermin è sicuro di aver visto il bambino entrare dentro il fienile da solo e si precipita a salvarlo.

Terra Amara, anticipazioni italiane: Hunkar paga i debiti di Gaffur

Gaffur confessa a Saniye di avere un debito nei confronti di Hatip, poi rivela a Hunkar che il Tellidere gli ha prestato i soldi per saldare un debito di gioco. La matrona si offre di pagare il suo debito e versa a Hatip 10 mila lire, ignara del fatto che in realtà il debito sia 10 volte superiore.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07, il sabato alle 16.00 e la domenica a partire dalle 15.00 su Canale 5.