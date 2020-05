Le anticipazioni spagnole della soap Una Vita ci svelano che presto assisteremo ad un altro grave lutto ad Acacias. Dopo la morte di Trini e quella di Celia infatti, anche Samuel Alday perde la vita. Ma come accade? Vediamo di scoprirlo insieme grazie alle anticipazioni Una Vita che giungono dagli spoiler iberici.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Samuel pronto a dare la vita per Genoveva

Il salto temporale di dieci anni a cui abbiamo da poco assistito ci ha condotto in nuovi scenari ad Acacias 38. A poco a poco sono però tornati nel quartiere anche molti personaggi del passato, anche se in nuove situazioni. Tra i ritorni più attesi abbiamo trovato il Martines che, rientrato ad Acacias trova Lucia sposata con Eduardo e con un figlio, Mateo, che Telmo scopre essere suo figlio.

Anche Samuel è tornato a percorrere le vie di Acacias, in dolce compagnia. L’Alday infatti si è sposato ed appare davvero innamorato della moglie Genoveva Salmeron. La donna però sembra avere un passato piuttosto oscuro alle spalle, che sembra affiorare quando Lolita trova un vecchio articolo di giornale nel quale la signora Alday è ritratta a fianco della notizia che parla dell’arresto di dieci uomini.

Se è vero che le intuizioni di Susana, Rosina e Lolita sul passato burrascoso della moglie di Samuel sembrano essere state più che fondate, è pur vero che l’Alday appare profondamente innamorato della moglie e disposto a tutto pur di proteggerla.

La signora Alday non è la nobildonna francese che ha affermato di essere. Nel suo passato si nasconde invece una vita da prostituta che lei sperava di seppellire definitivamente cominciando una nuova vita ad Acacias.

Ma il suo passato non tarda ad affiorare e la sua speranza sembra svanire quando una misteriosa presenza fa il suo ingresso in paese. Si tratta di Cristobal, che chiede alla coppia del denaro per lasciare libera finalmente la donna.

Spoiler spagnoli Una Vita: Samuel fa da scudo alla moglie e muore

L’Alday chiede aiuto ai vicini per saldare il debito, ma ottiene un rifiuto. La coppia è così incapace di far fronte alle richieste di denaro di Cristobal ed escogitano una fuga da Acacias per sfuggire alle richieste dell’uomo. Cristobal però li sorprende. L’uomo non esita ad estrarre la pistola e sparare un colpo contro Genoveva.

Samuel, nel tentativo disperato di salvare la moglie, le fa da scudo con il proprio corpo e viene colpito mortalmente. Trasportato d’urgenza in ospedale, perde la vita poche ore dopo.