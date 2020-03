Nelle anticipazioni spagnole Una Vita Telmo tornato ad Acacias 38 per riconquistare Lucia, conosce Mateo e sospetta che possa essere suo figlio. Dopo molti anni il nome di Telmo è finalmente riabilitato. La confessione in punto di morte di Fra’ Bartolomè potrà infatti chiarire che l’ex parroco è stato incastrato dal priore Espineira e che non ha nessuna responsabilità nel furto dell’eredità dei Marchesi di Valmez.

Nelle puntate spagnole Una Vita Telmo conosce Mateo: è suo figlio?

La confessione in punto di morte di Frate Bartolomeo è servita a permettere a Telmo di vedere il suo nome riabilitato. Il frate infatti ha rivelato di aver aiutato il priore Espineira ad appropriarsi dell’eredità dei Marchesi di Valmez ed incastrare l’ex sacerdote. La notizia, apparsa sulle testate dei giornali, ha finalmente riabilitato il nome del Martinez. Ma nonostante questo Lucia non vuole vederlo. Scopriamo insieme perché.

Lucia, moglie e madre, non vuole mettere in pericolo il suo matrimonio

Il ritorno ad Acacias 38 di Telmo mette in agitazione Lucia, che nel frattempo si è sposata con Eduardo ed ha un figlio di nove anni, Mateo, che le ricorda costantemente il suo amore perduto.

Sebbene la Alvarado non sia innamorata del marito, uomo piuttosto violento e crudele, nutre per lui una profonda gratitudine. Sarà un dialogo tra la donna ed Ursula a svelare ai telespettatori i motivi della sua riconoscenza nei confronti del marito. Nella decisione di Lucia di tenersi lontana da Telmo, del quale è ancora innamorata, vi è la volontà di salvare il suo matrimonio e qualcosa di ancora più importante.

La Alvarado infatti teme che l’uomo che ancora ama possa intuire la verità su Mateo.

Una Vita: Telmo sospetta che Mateo sia suo figlio

I suoi timori sembrano concretizzarsi quando Telmo incontra il bambino e, parlando con lui, scopre la sua data di nascita. Può trattarsi di una strana coincidenza, ma Mateo è nato esattamente nove mesi dopo il suo ultimo rapporto con Lucia. Non può trattarsi quindi del figlio di Eduardo, comparso nella vita della Alvarado molti mesi dopo che Telmo aveva lasciato Acacias.

Ursula, che forse ha sempre intuito la verità, cercherà di dissuadere l’ex sacerdote dai suoi sospetti raccontandogli che il bambino è nato settimino, ma Telmo non sarà più molto propenso a credere alla donna, dopo aver scoperto che gli ha nascosto molte lettere di Lucia, e non sembra così ben disposto a farsi convincere tanto facilmente.

Una Vita: Lucia confessa ad Ursula un segreto importante

La conversazione tra Lucia ed Ursula chiarirà i motivi per cui la Alvarado ha scelto di sposare Eduardo, sebbene non lo ami, e di mostrargli la sua eterna riconoscenza anche se si tratta di un uomo violento. Dopo aver chiesto ad Ursula la massima collaborazione affinché il suo segreto rimanga tale, Lucia si confida con la donna.

Mateo è veramente il figlio di Telmo!

Eduardo l’ha sempre saputo fin dall’inizio, ed ha accettato di sposare Lucia pur sapendo che il bambino non era suo. La Alvarado non può che mostrare enorme riconoscenza all’uomo che l’ha salvata dalla vergogna di essere additata da tutti come una ragazza madre.