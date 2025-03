Ultimo atto per questa intensa edizione di Grande Fratello 2024-2025: stasera, lunedì 31 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finalissima del reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. A fargli compagnia in studio, come sempre, ci saranno Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Beatrice Luzzi, presenza amatissima dal pubblico. Immancabile anche Rebecca Staffelli, pronta a raccogliere in tempo reale i commenti dei telespettatori. Ecco di seguito tutte le anticipazioni, l’andamento del televoto, cosa dicono i sondaggi e le nomination ancora in atto.

Anticipazioni di Grande Fratello, stasera su Canale 5: chi vincerà la finale? Sondaggi, televoto, nomination

Dopo 197 giorni nella Casa, vissuti tra emozioni, sorprese e colpi di scena, i riflettori si accendono sull’ultima serata, quella più attesa. In lizza per il titolo di vincitore ci sono quattro concorrenti ufficiali: Helena, Jessica, Lorenzo e Zeudi. A loro si aggiungerà una tra Chiara e Mariavittoria, attualmente protagoniste dell’ultimo televoto utile per conquistare un posto tra i finalisti.

Durante la puntata non mancheranno momenti emozionanti, sorprese inaspettate e gli immancabili filmati che ripercorreranno l’avventura vissuta dai concorrenti in questi mesi. Un’occasione per celebrare il lungo percorso fatto e chiudere con il botto un’edizione che ha saputo tenere incollati milioni di telespettatori.

Come votare il vincitore del Grande Fratello 2025: tutte le modalità

Sarà il pubblico da casa a decidere chi vincerà il Grande Fratello 2025. Il televoto è l’unico strumento ufficiale per esprimere la propria preferenza e sostenere il proprio concorrente preferito. Ecco tutte le modalità per votare:

Via SMS : basta inviare un messaggio al numero 477.000.2 , scrivendo il nome del concorrente scelto. È possibile esprimere fino a 3 voti per ciascun numero di telefono.

Dal sito ufficiale : collegati a www.grandefratello.mediaset.it , accedi con il tuo account Mediaset e segui le istruzioni per partecipare al televoto.

Tramite l’app Mediaset Infinity : scarica l’app sul tuo smartphone o tablet, accedi con il tuo profilo e vai nella sezione dedicata al televoto.

Con Smart TV o decoder abilitati: se hai un dispositivo compatibile, puoi votare direttamente dalla tua TV accedendo alla sezione interattiva del programma.

Ogni voto può fare la differenza: il destino dei finalisti è tutto nelle mani del pubblico

Grande Fratello 2025, pronostici sulla vittoria della finale

Ci sono due principali candidate alla vittoria finale: Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Helena Prestes resta la favorita assoluta con una quota di 1.75, testimonianza del grande consenso ottenuto dal pubblico. Il suo percorso movimentato, caratterizzato da intense relazioni e contrasti, come quello con Jessica Morlacchi, l’ha trasformata in un personaggio controverso ma estremamente popolare.

La sua tenacia nel superare momenti difficili e il largo consenso mostrato dai sondaggi le regalano un netto vantaggio nella corsa al successo. Zeudi Di Palma, invece, quotata a 3.30, rappresenta la principale avversaria di Helena. Entrata inizialmente come outsider, ha guadagnato consensi rapidamente grazie a un fandom sempre più ampio, e potrebbe beneficiare decisivamente del televoto.

Tra gli altri concorrenti in gara troviamo Lorenzo Spolverato, dato a quota 10.00, Jessica Morlacchi a quota 13.00, Chiara Cainelli a quota 21.00 e Mariavittoria Minghetti, considerata l’outsider, a quota 26.00.