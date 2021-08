Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 7 al 13 agosto 2021 ci svelano che ci troveremo trattenere il fiato per le sorti di Tahsin, che viene rapita. Ma vediamo cosa succede.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 7 al 13 agosto 2021

Tahsin ha cercato di uccidere Cesur: Banu sembra non avere dubbi in proposito. L’Alemdaroglu sembra invece convinto che dietro all’imboscata si nasconda Bülent. Per sviare i sospetti da se Tahsin, aiutato dai suoi uomini, cerca di convincere Cesur che il padre si sia suicidato, ma lui non gli crede e continua le sue indagini.

A quel punto al proprietario terriero rimane una sola cosa da fare per fermare Cesur: manomettergli l’auto. Da così incarico a Salih, senza sapere che l’Alemdaroglu ha in programma una gita fuori città insieme a Suhan. La macchina va fuori strada e sta per esplodere, ma i due ragazzi si salvano e cercano riparo in un hotel nelle vicinanze.

Cesur riesce a impossessarsi della carta di identità di Suhan e la consegna a Rifat. Korhan si convince di essere stato drogato e di non aver così tradito la moglie.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: il rapimento di Suhan

Gli uomini di Mithat rapiscono Suhan e la conducono nell’officina di Rifat. L’uomo viene così arrestato e portato in commissariato per essere interrogato. Cesur però capisce che dietro al rapimento di Suhan c’è lo zampino di suo padre, Tahsin, che vuole riuscire a screditarlo agli occhi della ragazza e ad incastrarlo per fermare le sue indagini.

Come reagisce l’Alemdaroglu a questa nuova minaccia? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

