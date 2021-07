Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 24 al 30 luglio 2021 ci svelano che Tahsin farà un importante annuncio, comunicando a tutta la famiglia la sua intenzione di sposare Adalet. Come prevedibile questa affermazione causerà reazioni diverse tra tutti i membri del nucleo familiare.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 24 al 30 luglio 2021

Suhan, contrariata dalla decisione presa dal padre, trascorrerà la serata ad ubriacarsi in compagnia di Cesur, che però avrà la mente occupata da mille altri problemi. La sua preoccupazione principale sarà legata alle condizioni di salute della madre Fugen. A dare al giovane motivo di allarmarsi sarà la fuga della madre che, riuscita a sfuggire al controllo dell’infermiera, si addentrerà nel bosco.

La donna, malata di Alzeihmer, verrà ritrovata da Tahsin che, una volta capico che si tratta della madre di Cesur, la riaccompagnerà a casa del figlio. La reazione della donna non appena verrà a sapere l’identità dell’uomo che l’ha riaccompagnata rischierà di far saltare i piani di vendetta di Cesur.

Ma Tahsin non sarà il solo a fare annunci importanti. Anche il Karahasanoglu desterà stupore quando annuncerà di aver acquistato le terre dai contadini vessati da Tahsin per destinarle alla produzione di olio di semi di zucca.

Hulya sarà invitata da Korhan a trasferirsi a casa sua per poter seguire la gravidanza di Cahide. La gestante però non sarà affatto contenta di questa decisione e intimerà l’altra di non fare passi falsi.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Adalet cercherà l’approvazione di Suhan

Adalet e Tahsin si sposeranno e, subito dopo le nozze, Adalet cercherà di conquistare Suhan, che fin dall’inizio si sarà mostrata contraria a questo matrimonio.

Gli ammonimenti di Cahide non serviranno a tenere a bada Hulya. Bulent scoprirà infatti che la donna ha confessato a Turan che il figlio che sta aspettando è in realtà suo. Quali conseguenze avrà questa rivelazione? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

